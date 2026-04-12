به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی با حضور در پروژه بیمارستان 300 تختخوابی روان‌پزشکی ملوک مطهری، در جلسه‌ای با حضور دکتر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهندس حسینی، معاون سرمایه‌ای دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مهندس سلیمی، مدیرکل منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت، مسئولین بیمارستان و آقای مطهری خیّر پروژه، وضعیت نهایی این پروژه را بررسی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این جلسه ضمن تسلیت ایام، اظهار داشت: حضور خیرین در عرصه‌های مختلف به‌ویژه حوزه سلامت، توفیقات بزرگی را رقم می‌زند. نفس کار خیرین گرچه ثواب است، اما پاداش اعمال آن‌هاست که خداوند توفیق انجام کار خیر را به آن‌ها می‌دهد.

وی در ادامه از خاندان مطهری برای حضور گسترده در پروژه های حوزه سلامت تقدیر و تشکر کرد و افزود: عرصه‌های زیادی برای حضور خیرین در کشور وجود دارد و حوزه سلامت یکی از مهم‌ترین این عرصه‌هاست.

موهبتی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کنونی، این بیمارستان حدوداً آماده راه‌اندازی است و آمادگی بهره‌برداری از پروژه در اردیبهشت‌ماه وجود دارد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت روان، پشتیبانی از تکمیل پروژه را اقدامی راهبردی دانست و بر هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها برای تسریع مراحل اجرایی تأکید کرد.

وی در پایان از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، سازمان برنامه و بودجه، پیمانکاران و بویژه خیّر پروژه، برای پیشرفت مناسب آن قدردانی کرد و گفت: وزارت بهداشت آمادگی دارد که وظایف خود را برای تکمیل پروژه در زمان مقرر انجام دهد. تامین نیروی انسانی از طریق جذب نیروی طرحی و خدماتی و جابجایی سایر نیروها قابل انجام است.

بازدید از پروژه مرکز جامع درمان سرطان بیمارستان فوق تخصصی کودکان حکیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همچنین از مراحل نهایی ساخت و تجهیز ساختمان «مرکز جامع درمان سرطان کودکان با محوریت رادیوتراپی» در بیمارستان کودکان حکیم بازدید و بر تسریع در راه‌اندازی این مرکز تخصصی تأکید کرد.

در جریان این بازدید میدانی، مهندس موهبتی و هیات همراه از نزدیک در جریان آخرین مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه و روند نصب تجهیزات تخصصی قرار گرفتند. همچنین چالش‌های عملیاتی و موانع موجود بر سر راه راه‌اندازی این مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در حاشیه این برنامه، تیم بازدیدکننده ضمن بررسی اهمیت تخصصی بودن درمان سرطان در کودکان، راهکارهای مشترک میان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و ظرفیت خیرین سلامت را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در تجهیز این مرکز مورد ارزیابی قرار دادند.