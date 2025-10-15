بازدید معاون وزیر بهداشت از پروژه های حوزه درمان و سلامت استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح چهارشنبه در سفر خود به استان قم از طرحهای توسعه مراکز و پایگاههای بهداشتی و همچنین پروژه احداث بیمارستان کودکان بازدید کرد.
وی ضمن حضور در منطقه پردیسان، از روند توسعه و بازسازی مراکز و پایگاههای بهداشتی این منطقه بازدید به عمل آورد.
در این بازدید ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، و محبی، معاون بهداشتی دانشگاه، گزارشی از طرحها و برنامههای بهداشتی استان ارائه کردند و اقدامات صورت گرفته برای ارتقای خدمات سلامت در مناطق مختلف استان تشریح شد.
موهبتی همچنین با حضور در محل پایگاه سلامت «سامان» که در حال احداث است، ضمن بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه، بر اهمیت توسعه فضاهای بهداشتی و ارائه خدمات نوین سلامت به شهروندان تأکید کرد.
این پایگاه با بهرهبرداری کامل، خدمات بهداشتی را به بیش از ۱۶ هزار نفر از ساکنان منطقه پردیسان ارائه خواهد داد.
وی در ادامه برنامههای خود به محل احداث بیمارستان کودکان استان قم نیز مراجعه کرد و از نزدیک با روند پیشرفت این پروژه آشنا شد.
این بیمارستان که دارای ۲۵۰ تخت در پنج طبقه است، بخشهای مختلفی شامل بستری، آلرژی و روماتولوژی، خون و سرطان، تالاسمی، عفونی و PICU خواهد داشت و در آینده به عنوان مرکز جامع درمانی کودکان استان فعالیت خواهد کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در جریان این بازدیدها، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژهها، بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه زیرساختهای سلامت در استان قم تأکید کرد.
