به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی پیش از ظهر یکشنبه در ادامه سلسله دیدارهای خود با خانواده‌های شهدا، با حضور در منزل شهید سید هاشم حسینیان، یاد و خاطره شهدای ارتش را گرامی داشت.

وی در توضیح روند این دیدارها گفت: از روز ۲۹ اسفند و به‌دنبال تدبیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، برنامه حضور در منازل خانواده‌های معظم شهدا را از استان هرمزگان آغاز کردیم. این حرکت ارزشمند تاکنون در هشت استان ادامه یافته و در این مدت توفیق دیدار با بیش از ۲۰۰ خانواده شهید را داشته‌ایم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به محتوای گفت‌وگوهای انجام‌شده در این دیدارها افزود: با اطمینان به مردم انقلابی عرض می‌کنم که طی این دیدارها، خانواده‌های شهدا تنها درباره مفاهیم مرتبط با حماسه، مقاومت، ایستادگی و تأکید بر خون‌خواهی شهیدان به‌ویژه رهبر شهید سخن گفته‌اند و هیچ درخواست یا مطالبه شخصی، اداری یا صنفی از سوی آنان مطرح نشده است.

وی ادامه داد: خانواده‌های معزز شهدا بارها تأکید کرده‌اند که بزرگ‌ترین افتخارشان تقدیم فرزندان خود در راه کشور و انقلاب بوده است. آنان می‌گویند در صورت نیاز، همچنان آماده‌اند در مسیر دفاع از میهن عزیز بایستند تا زمانی که تهدیدها و خطرات دشمنان به‌طور کامل از میان برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی در این دیدار همچنین با اشاره به روحیه صبر و استقامت والدین و خانواده‌های شهید افزود که این دیدارها نه‌تنها موجب دلگرمی مسئولان ارتش می‌شود بلکه یادآور مسئولیت سنگین نیروهای مسلح در حفظ امنیت کشور است.

در پایان این دیدار، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید سید هاشم حسینیان درباره ویژگی‌های اخلاقی، روحیه جهادی و نحوه حضور او در مأموریت‌های نظامی گفت‌وگو کرد. شهید حسینیان در حادثه حمله نیروهای آمریکایی–صهیونیستی به پایگاه توپخانه ۴۴ ارتش در اصفهان به شهادت رسیده بود.