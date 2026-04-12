برگزاری مراسم اربعین رهبر شهید و یادبود شهدای دانشجوی کردستان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و یادبود دانشجویان شهید دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در سنندج برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین عابدین رستمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان و امام جمعه قروه همراه است.

همچنین در این آیین، کربلایی علی شرف بیانی با اجرای برنامه مداحی به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

این مراسم از ساعت ۱۳ تا ۱۴ در مسجد حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج واقع در بلوار پاسداران (سایت مرکزی دانشگاه) برگزار می‌شود.

گفتنی است، این برنامه به همت اداره روابط عمومی و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان تدارک دیده شده است.