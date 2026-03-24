دیدار رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهدا و جانباز ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نمایندگی از امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در دیدارهای جداگانه با خانواده شهید سرتیپ دوم مجتبی پورحمزه از شهدای پدافند هوایی و شهید مهناوییکم وظیفه «علیرضا اسمعیلی» از شهدای نیروی دریایی ارتش که در جنگ تحمیلی صیونی- آمریکایی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند دیدار و گفتگو کرد.
رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین با سرباز جانباز حسین زینآبادی از جانبازان نیروی دریایی ارتش، دیدار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسنی ،در این دیدارها، با تجلیل از ایثار و فداکاری کارکنان نیروهای مسلح گفت: جوانان این سرزمین با غیرت و ایمان خود برای عزت، اقتدار و سربلندی کشور جان خود را فدا میکنند و شهادت توفیقی الهی است که نصیب انسانهای شایسته میشود.
وی افزود: شهدا و ایثارگران ستارگان درخشان و افتخار این کشور هستند و همه ما وظیفه داریم راه آنان را ادامه داده و آرمانهایشان را زنده نگه داریم
