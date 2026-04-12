سرمست:مسیرجایگزین بخش آسیب دیده پل آزاد راه تا یک هفته حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه برای بار دوم به بازدید از پل هشترود در آزادراه تبریز - زنجان رفت تا آخرین وضعیت بازسازی پل و گشایش راه جایگزین را بررسی کند.

بهرام سرمست بعد از بازدید از پل هشترود، از مسیر فرعی به ترکمنچای رفت و از پل تخریب شده‌ی جاده قدیم میانه - تبریز در نزدیکی تونل شماره میانه نیز بازدید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در دومین بازدید خود از پل هشترود که از زمان شروع آتش بس انجام شد، بر اجرای سریع پروژه بازسازی پل با اصول مهندسی تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت استراتژیک آزاد راه تبریز- تهران، مسیر عبور جایگزین برای تسهیل در رفت و آمد خودروها در اولویت قرار دارد تا خللی در تردد مردم ایجاد نشود.

وی با تاکید بر ارائه برنامه زمان بندی در انجام پروژه، افزود: با توجه وعده اداره کل راهسازی و پیمانکار مربوطه، مسیر جایگزین تا یک هفته آینده تکمیل شود و زیر بار ترافیک آزادراه می‌رود.

استاندار آذربایجان تاکید کرد: لازم است، مسیر موقت فعلی نیز از نظر علایم راهنمایی تجهیز شود تا از تصادفات احتمالی پیشگیری شود.

سرمست سپس به پل ترکمنچای در جاده قدیم میانه ـ تبریز رفت و از آخرین اقدامات انجام یافته برای ترمیم این پل بازدید کرد.

این پل که در ۳۵ کیلومتری جاده قدیم میانه به تبریز، نزدیک تونل شماره یک میانه واقع شده، در اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی دچار تخریب شد.

استاندار آذربایجان شرقی در این بازدید با تاکید بر احداث مسیر جایگزین تا زمان اتمام پروژه بازسازی پل، تصریح کرد: باید براساس اصول مهندسی، استحکام‌سازی قسمت‌های آسیب‌ندیده ‌پل در دستور کار قرار گیرد و تمام تجهیزات و امکانات مورد نیاز توسط معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فراهم شود

استاندار در پایان تاکید کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای ساخت مسیر جایگزینِ ایمن برای تردد شهروندان و برای بازسازی پل‌های تخریب‌شده استفاده شود.