به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: درحادثه برخورد نیسان با پراید در شهرستان کلیبر پنج نفر مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

وی افزود: در حادثه محور مرند جلفا حوالی دره دیز بر اثر برخورد دو دستگاه سواری ۷ نفر مصدوم و متاسفانه علیرغم تلاش‌های درمانی یکی از مصدومین در مسیر بیمارستان و مصدوم دیگر در بیمارستان ساجدی هادیشهر جان باخت.

شادی‌نیا ادامه داد: در شهرستان عجب شیر نیز واژگونی یک دستگاه سواری پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور بناب به عجب شیر نیز پنج مصدوم را راهی بیمارستان کرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: در حادثه دلخراش رانندگی برخورد نیسان و پژو در آبش احمد کلیبر نیز دو نفر جان باخت و چهار مصدوم تحت اقدامات فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی انتقال یافت.