  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

۲۴ مصدوم و چهار فوتی در تصادفات ۴۸ ساعت اخیر استان آذربایجان‌شرقی

تبریز- سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی گفت: تصادفات ۴۸ساعت اخیر در محورهای مواصلاتی استان منجر به ۲۴مصدوم و چهارفوتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی نیا صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: درحادثه برخورد نیسان با پراید در شهرستان کلیبر پنج نفر مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

وی افزود: در حادثه محور مرند جلفا حوالی دره دیز بر اثر برخورد دو دستگاه سواری ۷ نفر مصدوم و متاسفانه علیرغم تلاش‌های درمانی یکی از مصدومین در مسیر بیمارستان و مصدوم دیگر در بیمارستان ساجدی هادیشهر جان باخت.

شادی‌نیا ادامه داد: در شهرستان عجب شیر نیز واژگونی یک دستگاه سواری پنج مصدوم برجای گذاشت.

وی افزود: واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور بناب به عجب شیر نیز پنج مصدوم را راهی بیمارستان کرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: در حادثه دلخراش رانندگی برخورد نیسان و پژو در آبش احمد کلیبر نیز دو نفر جان باخت و چهار مصدوم تحت اقدامات فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی انتقال یافت.

کد مطلب 6804735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها