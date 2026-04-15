سرمست: حضور مردم پشتوانه همه اقدامات دولت برآمده از رای مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه ۲۶ فروردین در جلسه بازسازی و جبران خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم که با حضور مدیران نهاد و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد، با گرامی‌داشت یاد رهبر شهید انقلاب و همه شهدای این جنگ، گفت: حضور مردم در صحنه، بزرگترین پشتوانه و مهم‌ترین رکن مقاومت ما در جنگ تحمیلی سوم بود که پایه و اساس همه اقدامات و عملکردهای مسئولان نظام را شکل می‌داد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد جانانه دولتِ برآمده از رای ملت در پشتیبانی از مردم و نیروهای مسلح، گفت: دولت و در راس آن دکتر پزشکیان با تفویض اختیارات لازم به استان‌ها، عزم خود را برای تامین امنیت و آرامش مردم جزم کرده و در یک کلام، دولت پای کار مردم بوده و هست.

وی با تشریح برخی از جزئیات حملات دشمن آمریکایی و صهیونی به استان، گفت: در مجموع ۲۷۲ نقطه استان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت که برخی از آنها، بارها هدف این حملات بودند؛ با این حال در سایه تعامل مردم، دولت و نیروهای مسلح، شوک روانی ناشی از جنگ به جامعه وارد نشد و به اذعان ناظران سیاسی، شاهد فضای ناامنی و هیجانی در جامعه نبودیم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی استان اشاره کرد و گفت: با همت مسئولان، ارتباط ریلی به سرعت برقرار شده و بازسازی فرودگاه تبریز نیز به زودی آغاز می‌شود.

وی افزود: ارتباط زمینی استان نیز در چند نقطه مورد آسیب قرار گرفته که مهم‌ترین آن، آزادراه تبریز- زنجان است؛ امروز شاهد تلاش تیم‌های بازسازی در این مسیر هستیم و مسیر جایگزین در روزهای آتی برقرار خواهد شد.

سرمست درخصوص خسارات واردشده به زیرساخت‌های صنعتی و واحدهای اقتصادی هم گفت: دستگاه‌های مسئول و اتاق بازرگانی، راهکارهای تاب‌آوری و جبران خسارات را با اولویت خنثی کردن تهدیدها و سپس تبدیل تهدید به فرصت ارائه کنند.

وی با اشاره به حملات صورت گرفته به مبادی مرزی در جنوب کشور، گفت: ما در استان صاحب فرصت‌هایی از نظر تجارت مرزی هستیم که می‌تواند برای حفظ پایداری و ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت غذایی مردم استفاده شود و لازم است پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی حوزه اقتصادی در این زمینه تهیه شود.

سرمست با بیان اینکه آذربایجان شرقی در طول جنگ، چهارمین استان کشور از نظر تعداد مسافران ورودی بود، افزود: با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت استان در این ایام، کوچکترین کمبودی از نظر خدمات و کالاهای اساسی احساس نشد. مردم می‌توانند بهترین قضاوت را در این خصوص داشته باشند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید برای بعد از این هم برنامه داشته باشند و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به نحوی تامین کنند که مردم هیچ گونه دل‌نگرانی از این بابت نداشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به متاثر شدن کسب‌وکارها و حوزه اشتغال از فضای جنگ، گفت: واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی استان تاکنون رعایت حال نیروی کار را کرده‌اند و انتظار داریم که در ایام پیش رو هم همکاری لازم را داشته باشند و دستگاه‌ها هم مراقبت کنند تا امنیت شغلی کارگران تامین شود.

وی با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مسئول ارزیابی و شناسایی خسارات ناشی از جنگ است، افزود: اعتبارات دولتی صرفاً پاسخگوی جبران این خسارت‌ها نیست، بنابراین لازم است اقدامات ابتکاری و خلاقانه برای این منظور پیش‌بینی شود و آذربایجان شرقی در این زمینه باید الگوی سایر استان‌ها و حتی دولت باشد.

سرمست همچنین از تشکیل ۳ کمیته تخصصی بازسازی پس از جنگ در استان خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای اسکان اضطراری، برآورد و پرداخت خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده بویژه مناطق مسکونی به سرعت انجام شده و از ظرفیت ستاد مردمی شتیبانی جنگ نیز در این خصوص استفاده شود.