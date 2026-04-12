به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح یکشنبه در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال جدید، از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست برنامههای راهبردی خود را برای سال "اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" ارائه و در کنار آن، یک برنامه ویژه و مهم را به عنوان پروژه ستارهدار، معرفی و تحقق آن را پیگیری کنند.
وی با اشاره به تدابیر استانی در طول جنگ تحمیلی در قالب ستاد مدیریت بحران، شورای تامین، ستاد تنظیم بازار، ستاد بحران اقتصادی و فعالیت دستگاههای اجرایی و خدماترسان، گفت: آذربایجان شرقی در این ایام از نظر جذب مسافر، چهارمین استان کشور بود و با وجود افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی جمعیت استان، کوچکترین خللی در ارائه خدمات و تامین مایحتاج عمومی مردم و مسافران و همچنین امنیت و آرامش روانی جامعه ایجاد نشد.
سرمست تصریح کرد: این ادعای ما نیست، بلکه نتیجه نظرسنجی ها و برآورد افکار عمومی است و کسانی که به استان سفر کردند اذعان داشتند که علیرغم شرایط جنگی، شوک ناشی از جنگ به بدنه جامعه منتقل نشد و امروز هم وظیفه داریم که این امنیت و آرامش را تداوم ببخشیم. باید حیات اقتصادی و فضای کسب و کار را پررونق نگه داریم.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حفظ آمادگی همه بخشها برای مدیریت جامعه در شرایط آتشبس، گفت: عادیسازی روند اداره امور باید به نحوی باشد که معیشت مردم، سرمایهگذاری و فضای کسبوکار پررونق نگه داشته شود.
سرمست با اشاره به تصویب ۶۷ مصوبه کارگروه امور زیربنایی و توسعه شهری و روستایی استان در این جلسه، گفت: تصویب این طرحها که در حوزههای مختلف خدماتی، صنعت، معدن، گردشگری و اجتماعی اجرا خواهند شد، نشاندهنده ظرفیت و پویایی جامعه علیرغم شرایط جنگی است و باید از این ظرفیت برای جذب سرمایهگذاری بیشتر استفاده کنیم.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی مصوب استان در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: این درآمدها باید متناسب با ظرفیتهای استان باشد تا هم شاهد تحقق آن باشیم و هم واحدهای اقتصادی ما در این شرایط دچار فشار مضاعف نشوند.
سرمست تاکید کرد: در عین حال که باید در بحثهای بودجهای دغدغه داشته باشیم و برای ارتقای سهم استان تلاش کنیم، پروژههای ویژهای هم هست که باید فراتر از این بحثها پیگیری کنیم؛ ازجمله طرح انتقال آب ارس که اعتبار آن ۲۵ هزار میلیارد تومان است و اگر بهموقع به سرانجام برسد میتواند تمام اعتبارات عمرانی استان را پوشش دهد.
وی از پروژههای جاده جلفا- کلاله، اتصال راهآهن خاوران به تبریز و چشمهثریا و احیای دریاچه ارومیه به عنوان دیگر پروژههای کلان استان نام برد که سیاستگذاری استان بر پیگیری تحقق این پروژههای در سطح ملی است و سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای اجرایی وظیفه سنگینی در این زمینه دارند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به اهمیت تامین مالی پروژههای عمرانی استان اشاره کرد و با تاکید بر اهتمام دستگاههای استانی در بحث مولدسازی داراییهای مازاد برای پیشتیبانی از این پروژهها، گفت: فراتر از بحثهای بودجهای باید از ظرفیت مولدسازی و سایر ظرفیتهای قانونی استفاده کنیم و پروژهها را به سرعت پیش ببریم؛ ضمن اینکه بازسازی پس از جنگ هم متناسب با این ظرفیتها باید پیگیری شود.
وی با تاکید بر ظرفیت ستاد پشتیبانی مردمی از جنگ در امر بازسازی، گفت: از سازمان مدیریت و برنامهریزی انتظار داریم بسته پیشنهادی خود را درخصوص شیوههای جبران خسارات ناشی از جنگ و تامین مالی آن تهیه کند.
در این جلسه مطرح شد که در سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی استان ۹۴ درصد تحقق یافته و میزان این درآمدها در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، با ۷۴ درصد افزایش تصویب شده است. همچنین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان در سال جدید با ۳۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۳.۶ درصد از اعتبارات کل استانها را شامل میشود.
