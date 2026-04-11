سرمست خواستار تامین مالی و تسریع در بازسازی فرودگاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ از نقاط آسیب‌دیده‌ی فرودگاه بین‌المللی تبریز بازدید و بر ضرورت تسریع در بازسازی این فرودگاه تاکید کرد.

سرمست در این بازدید طی گفتگوی تلفنی با محمد امیرانی، مدیرعامل فرودگاه‌های کشور، خواستار تسریع در بازسازی و تأمین اعتبارات لازم شد.

وی ضمن دعوت از امیرانی برای بازدید از فرودگاه تبریز، تاکید کرد: با توجه به اهمیت استراتژیک این فرودگاه، لازم است فرودگاه تبریز اولین فرودگاه بازی‌سازی‌شده‌ی کشور پس از جنگ تحمیلی سوم باشد.

مدیرعامل فرودگاه‌های کشور نیز در این گفتگو، درخصوص تأمین اعتبارات و اقدامات لازم برای بازسازی سریع فرودگاه تبریز قول مساعد داد.