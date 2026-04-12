۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

بارش‌ها جاده‌های اصفهان را لغزنده کرد

اصفهان -رئیس پلیس راه استان اصفهان با هشدار نسبت به افزایش احتمال تصادفات و واژگونی‌ها در پی بارش‌های اخیر، از رانندگان خواست در محورهای لغزنده با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش‌های سراسری در استان و لغزندگی سطح تمامی محورهای مواصلاتی گفت: «به دلیل شدت بارندگی و احتمال آب‌گرفتگی برخی معابر، لازم است رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب را با خودروی جلویی حفظ کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از چراغ‌ها در هوای بارانی و مه‌آلود ضروری است، افزود: سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، توجه به مه‌گرفتگی مسیر و افزایش دقت در هنگام سبقت از اصول مهم رانندگی ایمن در این شرایط محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با هشدار نسبت به افزایش احتمال تصادفات و واژگونی خودروها در محورهای اصلی، آزادراهی و بزرگراهی ادامه داد: «در صورت بی‌توجهی به نکات ایمنی و عدم رعایت احتیاط، وقوع حوادث محتمل است؛ از این رو توصیه می‌کنیم رانندگان حتی‌الامکان از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها خودداری کنند.

سرهنگ میرزایی با دعوت رانندگان به صبر و حوصله در تردد گفت: رعایت نکات ساده اما ضروری، نقش مؤثری در کاهش سوانح تلخ جاده‌ای در روزهای بارانی دارد.

کد مطلب 6799306

