۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹

دستگیری مالخر در ورامین هنگام فروش سنگ فرز مسروقه در دیوار

ورامین- رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران از دستگیری مالخری خبر داد که قصد داشت سنگ فرز سرقتی را از طریق سایت دیوار در ورامین به فروش برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین یاراحمدی،از دستگیری مالخری خبر داد که قصد داشت سنگ فرز سرقتی را از طریق سایت دیوار در ورامین به فروش برساند.

یاراحمدی اظهار کرد: در پی رصد سایت دیوار توسط کارآگاهان اداره فضای مجازی پلیس آگاهی، یک آگهی فروش سنگ فرز رونیکس در ورامین شناسایی و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی‌های میدانی و مهندسی اجتماعی موفق شدند این مال را به یکی از سرقت‌های اخیر باغ ارتباط داده و پس از شناسایی توسط شاکی، اموال مسروقه را احراز کنند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی قضائی و در یک عملیات ضربتی، مالخر هنگام فروش اموال مسروقه از طریق دیوار دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: اموال مکشوفه به شاکی تحویل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد؛ همچنین تلاش برای شناسایی سارق و سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.

یاراحمدی در پایان عدم رعایت نکات ایمنی را مهم‌ترین عامل سوءاستفاده سارقان و مالخران دانست و از شهروندان خواست به هشدارهای پلیس که نقش مهمی در پیشگیری از سرقت دارد توجه کنند.

