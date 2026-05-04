به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه حسین یاراحمدی،در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری دو نفر سارق حرفهای موبایلقاپ و کشف پروندههای سرقت در ورامین خبر داد.
یاراحمدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقتهای موبایلقاپی توسط راکبان موتورسیکلت در ورامین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی و فعالیتهای اطلاعاتی، موفق به شناسایی دو نفر سارق حرفهای شدند و آنها را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشان در قرچک دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان شرق تهران در پایان با توصیه به شهروندان در خصوص رعایت نکات پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: در تحقیقات به عمل آمده از متهمان دستگیرشده، آنها به سرقت موبایلقاپی اعتراف کردند و اموال مکشوفه به مالباختگان تحویل داده شد، متهمان نیز پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
