کشف و ضبط ۳۰ کیسه آرد قاچاق در گشت مشترک پلدختر 

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان شاهی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی آرد غیرمجاز در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر خبر داد.

جزئیات گشت مشترک و کشف تخلفات

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، گشت مشترکی با محوریت تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر و با حضور حامد ملکشاهی و نمایندگان اطلاعات سپاه انجام شد. در این گشت مشترک، ۲ مورد تخلف در زمینه نگهداری کالاهای قاچاق شناسایی گردید.

کشف و ضبط ۳۰ کیسه آرد قاچاق

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان افزود: در این عملیات، مأموران موفق به کشف و ضبط ۳۰ کیسه آرد شدند.

وی بیان کرد: ارزش ریالی این محموله قاچاق حدود ۳۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.

تداوم برخورد با تخلفات قاچاق در گشت‌های مشترک نظارتی

شاهی تأکید کرد که برخورد با تخلفات مربوط به قاچاق کالا به صورت مستمر در دستور کار گشت‌های مشترک نظارتی قرار دارد و با متخلفان طبق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با اشاره به حساسیت موضوع قاچاق کالاهای اساسی به ویژه آرد، گفت: با افرادی که با قاچاق کالاهای اساسی امنیت غذایی مردم را به خطر می‌اندازند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

صیانت از امنیت غذایی با برخورد با قاچاق آرد

وی یادآور شد: قاچاق آرد به عنوان یکی از کالاهای اساسی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و بازار مصرف محسوب می‌شود. تعزیرات حکومتی استان لرستان با برگزاری گشت‌های مشترک نظارتی، تلاش می‌کند تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را حفظ نماید.

شاهی در پایان تأکید کرد: گشت‌های مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در سطح استان ادامه خواهد داشت و هیچ گونه اغماضی در برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت.