برگزاری نشست هماهنگی برای کاروان ورزش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ؛ در این نشست که بهعنوان یکی از مراحل مهم پیش از آغاز رویدادهای چندرشتهای برگزار میشود، آرش فرهادیان سرپرست کاروان «شهدای ناو دنا» به همراه اعضای کادر سرپرستی حضور یافتند و در خصوص مسائل مختلف مربوط به کاروان ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نشست DRM (Delegation Registration Meeting) بهطور معمول پیش از آغاز بازیهای چندرشتهای و با حضور نمایندگان کمیته برگزاری، مسئولان فنی و سرپرستان کاروانهای اعزامی برگزار میشود و طی آن، آخرین هماهنگیها و بررسیهای اجرایی انجام میگیرد.
در این جلسه، موضوعات مهمی از جمله روند صدور و تحویل کارتهای شناسایی، برنامههای حملونقل، وضعیت اسکان در دهکده بازیها، تغذیه ورزشکاران، زمانبندی تمرینات، امکانات ورزشی، مسائل امنیتی، خدمات پزشکی و کنترل دوپینگ مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در جریان این نشست، سرپرست کاروان ایران ضمن طرح نکات و مسائل مرتبط با اعضای تیم، پیگیریهای لازم را در خصوص بهبود شرایط حضور ورزشکاران کشورمان در این رقابتها انجام داد. در این نشست علاوه برآرش فرهادیان سرپرست کاروان ، سید فرید فتاحیان مشاور رئیس ، سید حسن طباطبایی معاون کاروان و سید محسن موسوی عضو کادر سرپرستی نیز حضور داشتند.
برگزاری این نشستها نقش مهمی در ایجاد هماهنگی نهایی میان کاروانها و ستاد برگزاری دارد و زمینه را برای حضور منظم و بدون مشکل تیمها در جریان مسابقات فراهم میکند.
ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی از دوم تا دهم اردیبهشتماه در سانیا برگزار خواهد شد و کاروان ایران با برنامهریزی دقیق، خود را برای حضوری موفق در این رویداد آماده میکند.
