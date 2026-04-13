۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۱

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

برگزاری نشست هماهنگی برای کاروان ورزش ایران

برگزاری نشست هماهنگی برای کاروان ورزش ایران

نشست ماقبل نهایی هماهنگی کاروان ایران برای حضور در ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ (DRM) در محل برگزاری این بازی ها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ؛ در این نشست که به‌عنوان یکی از مراحل مهم پیش از آغاز رویدادهای چندرشته‌ای برگزار می‌شود، آرش فرهادیان سرپرست کاروان «شهدای ناو دنا» به همراه اعضای کادر سرپرستی حضور یافتند و در خصوص مسائل مختلف مربوط به کاروان ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشست DRM (Delegation Registration Meeting) به‌طور معمول پیش از آغاز بازی‌های چندرشته‌ای و با حضور نمایندگان کمیته برگزاری، مسئولان فنی و سرپرستان کاروان‌های اعزامی برگزار می‌شود و طی آن، آخرین هماهنگی‌ها و بررسی‌های اجرایی انجام می‌گیرد.

در این جلسه، موضوعات مهمی از جمله روند صدور و تحویل کارت‌های شناسایی، برنامه‌های حمل‌ونقل، وضعیت اسکان در دهکده بازی‌ها، تغذیه ورزشکاران، زمان‌بندی تمرینات، امکانات ورزشی، مسائل امنیتی، خدمات پزشکی و کنترل دوپینگ مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در جریان این نشست، سرپرست کاروان ایران ضمن طرح نکات و مسائل مرتبط با اعضای تیم، پیگیری‌های لازم را در خصوص بهبود شرایط حضور ورزشکاران کشورمان در این رقابت‌ها انجام داد. در این نشست علاوه برآرش فرهادیان سرپرست کاروان ، سید فرید فتاحیان مشاور رئیس ، سید حسن طباطبایی معاون کاروان و سید محسن موسوی عضو کادر سرپرستی نیز حضور داشتند.

برگزاری این نشست‌ها نقش مهمی در ایجاد هماهنگی نهایی میان کاروان‌ها و ستاد برگزاری دارد و زمینه را برای حضور منظم و بدون مشکل تیم‌ها در جریان مسابقات فراهم می‌کند.
ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی از دوم تا دهم اردیبهشت‌ماه در سانیا برگزار خواهد شد و کاروان ایران با برنامه‌ریزی دقیق، خود را برای حضوری موفق در این رویداد آماده می‌کند.

