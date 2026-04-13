خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: رصد دقیق سامانههای رادار هوانوردی نظامی و منابع اطلاعاتی معتبر حاکی از آن است که ایالات متحده در پنج روز پس از اعلام آتشبس با ایران، نهتنها تنش را کاهش نداده، بلکه با اجرای عملیات «تجهیز در زمان صلح» (Equip in Peace) در حال بازسازی زنجیره تأمین لجستیکی و تقویت گلوگاههای عملیاتی خود در حوزه فرماندهی مرکزی (سنتکام) است. این تحرکات که تحت عنوان «چرخش دورهای» توجیه میشود، در عمل یک «توقف فنی» (Technical Pause) برای بازآرایی قوا و آمادگی برای سناریوهای آتی به شمار میرود.
۱. کالبدشکافی پل هوایی: حجم و سرعت بیسابقه
در بازه ۱۲۰ ساعت گذشته، ترافیک پروازهای ترابری استراتژیک از پایگاههای دوور (دلاور) و رامشتاین (آلمان) به سمت پایگاههای کلیدی سنتکام به شکل معناداری افزایش یافته است.
بر اساس دادههای علنی رادارهای هوانوردی (FlightRadar۲۴، ItaMilRadar و منابع اطلاعاتی مکمل)، دستکم ۱۲ تا ۱۵ سورتی پرواز سنگین با هواپیماهای C-۱۷ Globemaster III و C-۵ Galaxy به مقصد پایگاههای «العدید» (قطر) و «موفق السلطی» (اردن) ثبت شده است.
برآورد ظرفیت جابجایی: بیش از ۸۰۰ تن تجهیزات حساس شامل بردهای الکترونیکی رادار، قطعات یدکی جنگندههای F-۱۵E/F-۱۶، مهمات هدایتشونده دقیق و قطعات سامانههای پدافندی. این حجم در چنین بازه کوتاهی، فراتر از جابجایی روتین محسوب میشود و منطبق با الگوهای لجستیک ناتو در دورههای پیش از عملیات بزرگ است.
۲. برآورد ورود نیرو و تجهیزات
دادههای اطلاعاتی نشان از افزایش تجهیزات پشتیبانی در روزهای اخیر است.
۳. کریدور جنوبی و لجستیک خاکستری
برای اجتناب از حساسیتهای سیاسی، بخشی از محمولهها از مسیر بندر جبلعلی (امارات) و با پوشش لجستیک غیرنظامی به پایگاههای زمینی منتقل شده است. این «لجستیک خاکستری» دقیقاً همان الگویی است که پنتاگون پیشتر در حمایت از اوکراین و تایوان به کار گرفته بود.
۴. تحلیل راهبردی: سه لایه اقدام پنتاگون
۱. پر کردن زرادخانهها (Stockpile Replenishment)
جبران سریع ذخایر مصرفشده در جنگ ۴۰روزه.
۲. بهروزرسانی بانک اهداف
بازنگری نقشه اهداف بر اساس دادههای واقعی جنگ چهلروزه و شناسایی نقاط ضعف سامانههای ایرانی.
۳. سیگنالدهی بازدارنده
حفظ حضور مستمر تانکرها و ترابریها برای ارسال پیام به ایران، چین و روسیه: «آتشبس به معنای عقبنشینی نیست».
۵. واکنش نیروهای مسلح ایران: آتشبس = پایان جنگ نیست
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیهای رسمی تأکید کردهاند که آتشبس را به هیچ وجه پایان جنگ تلقی نمیکنند و آن را صرفاً یک «توقف تاکتیکی موقت» میدانند.
در این اطلاعیه آمده است: در اطلاعیه شماره ۵۹ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می دارد برخلاف ادعاهای کذب بعضی مقامات دشمن تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت هوشمند، با رعایت ضوابط خاص مربوط برای عبور بی ضرر شناورهای غیرنظامی باز است و برای شناورهای نظامی که تحت هر عنوان و هر بهانه، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشته باشند، نقض آتشبس تلقی میشود و با شدت با آن برخورد سخت خواهد شد.
۶. تأکید بر هوشیاری ملی
نیروهای مسلح ایران با صدور این اطلاعیه، بار دیگر بر لزوم هوشیاری همیشگی دولت، نیروهای مسلح و آحاد مردم تأکید کردند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «دولت محترم، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران باید با حفظ وحدت و انسجام، نسبت به هرگونه تحرک مشکوک دشمن حساس بوده و آمادگی کامل خود را حفظ کنند. هوشیاری ملی، بهترین تضمین برای حفظ دستاوردهای انقلاب و امنیت کشور است.»
۷. نتیجهگیری و افق دیدبانی
آتشبس کنونی در لایه نظامی تنها یک «تنفس تاکتیکی» برای بازسازی قوا است. تجمیع سریع تجهیزات و نیروها در اردن و قطر نشان میدهد واشنگتن خود را برای دو سناریو محتمل آماده کرده است: تنش سرد طولانیمدت یا بازگشت به درگیری.
در مقابل، نیروهای مسلح ایران با رصد دقیق و آمادگی کامل، هرگونه اقدام خصمانه را بیپاسخ نخواهند گذاشت.
هرگونه افزایش ناگهانی پروازهای C-۱۷/C-۵ یا ورود کشتیهای لجستیکی به جبلعلی در ۴۸ ساعت آینده، نشانه آغاز فاز دوم «لجستیک خاکستری» خواهد بود.
