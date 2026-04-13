  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۷

«لجستیک خاکستری» درسایه آتش‌بس؛ بازآرایی راهبردی در ۵ روز تنفس تاکتیکی

ایالات متحده پنج روز پس از اعلام آتش‌بس با ایران، نه‌تنها تنش را کاهش نداده بلکه با اجرای عملیات «تجهیز در زمان صلح» در حال بازسازی زنجیره تأمین لجستیکی و تقویت گلوگاه‌های عملیاتی خود است.

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: رصد دقیق سامانه‌های رادار هوانوردی نظامی و منابع اطلاعاتی معتبر حاکی از آن است که ایالات متحده در پنج روز پس از اعلام آتش‌بس با ایران، نه‌تنها تنش را کاهش نداده، بلکه با اجرای عملیات «تجهیز در زمان صلح» (Equip in Peace) در حال بازسازی زنجیره تأمین لجستیکی و تقویت گلوگاه‌های عملیاتی خود در حوزه فرماندهی مرکزی (سنتکام) است. این تحرکات که تحت عنوان «چرخش دوره‌ای» توجیه می‌شود، در عمل یک «توقف فنی» (Technical Pause) برای بازآرایی قوا و آمادگی برای سناریوهای آتی به شمار می‌رود.

۱. کالبدشکافی پل هوایی: حجم و سرعت بی‌سابقه

در بازه ۱۲۰ ساعت گذشته، ترافیک پروازهای ترابری استراتژیک از پایگاه‌های دوور (دلاور) و رامشتاین (آلمان) به سمت پایگاه‌های کلیدی سنتکام به شکل معناداری افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های علنی رادارهای هوانوردی (FlightRadar۲۴، ItaMilRadar و منابع اطلاعاتی مکمل)، دست‌کم ۱۲ تا ۱۵ سورتی پرواز سنگین با هواپیماهای C-۱۷ Globemaster III و C-۵ Galaxy به مقصد پایگاه‌های «العدید» (قطر) و «موفق السلطی» (اردن) ثبت شده است.

برآورد ظرفیت جابجایی: بیش از ۸۰۰ تن تجهیزات حساس شامل بردهای الکترونیکی رادار، قطعات یدکی جنگنده‌های F-۱۵E/F-۱۶، مهمات هدایت‌شونده دقیق و قطعات سامانه‌های پدافندی. این حجم در چنین بازه کوتاهی، فراتر از جابجایی روتین محسوب می‌شود و منطبق با الگوهای لجستیک ناتو در دوره‌های پیش از عملیات بزرگ است.

۲. برآورد ورود نیرو و تجهیزات

داده‌های اطلاعاتی نشان از افزایش تجهیزات پشتیبانی در روزهای اخیر است.

۳. کریدور جنوبی و لجستیک خاکستری

برای اجتناب از حساسیت‌های سیاسی، بخشی از محموله‌ها از مسیر بندر جبل‌علی (امارات) و با پوشش لجستیک غیرنظامی به پایگاه‌های زمینی منتقل شده است. این «لجستیک خاکستری» دقیقاً همان الگویی است که پنتاگون پیشتر در حمایت از اوکراین و تایوان به کار گرفته بود.

۴. تحلیل راهبردی: سه لایه اقدام پنتاگون

۱. پر کردن زرادخانه‌ها (Stockpile Replenishment)

جبران سریع ذخایر مصرف‌شده در جنگ ۴۰روزه.

۲. به‌روزرسانی بانک اهداف

بازنگری نقشه اهداف بر اساس داده‌های واقعی جنگ چهل‌روزه و شناسایی نقاط ضعف سامانه‌های ایرانی.

۳. سیگنال‌دهی بازدارنده

حفظ حضور مستمر تانکرها و ترابری‌ها برای ارسال پیام به ایران، چین و روسیه: «آتش‌بس به معنای عقب‌نشینی نیست».

۵. واکنش نیروهای مسلح ایران: آتش‌بس = پایان جنگ نیست

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی تأکید کرده‌اند که آتش‌بس را به هیچ وجه پایان جنگ تلقی نمی‌کنند و آن را صرفاً یک «توقف تاکتیکی موقت» می‌دانند.

در این اطلاعیه آمده است: در اطلاعیه شماره ۵۹ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می دارد برخلاف ادعاهای کذب بعضی مقامات دشمن تنگه هرمز تحت کنترل و مدیریت هوشمند، با رعایت ضوابط خاص مربوط برای عبور بی ضرر شناورهای غیرنظامی باز است و برای شناورهای نظامی که تحت هر عنوان و هر بهانه، قصد نزدیک شدن به تنگه هرمز را داشته باشند، نقض آتش‌بس تلقی می‌شود و با شدت با آن برخورد سخت خواهد شد.

۶. تأکید بر هوشیاری ملی

نیروهای مسلح ایران با صدور این اطلاعیه، بار دیگر بر لزوم هوشیاری همیشگی دولت، نیروهای مسلح و آحاد مردم تأکید کردند.

در بخشی از بیانیه آمده است: «دولت محترم، نیروهای مسلح و ملت شریف ایران باید با حفظ وحدت و انسجام، نسبت به هرگونه تحرک مشکوک دشمن حساس بوده و آمادگی کامل خود را حفظ کنند. هوشیاری ملی، بهترین تضمین برای حفظ دستاوردهای انقلاب و امنیت کشور است.»

۷. نتیجه‌گیری و افق دیدبانی

آتش‌بس کنونی در لایه نظامی تنها یک «تنفس تاکتیکی» برای بازسازی قوا است. تجمیع سریع تجهیزات و نیروها در اردن و قطر نشان می‌دهد واشنگتن خود را برای دو سناریو محتمل آماده کرده است: تنش سرد طولانی‌مدت یا بازگشت به درگیری.

در مقابل، نیروهای مسلح ایران با رصد دقیق و آمادگی کامل، هرگونه اقدام خصمانه را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

هرگونه افزایش ناگهانی پروازهای C-۱۷/C-۵ یا ورود کشتی‌های لجستیکی به جبل‌علی در ۴۸ ساعت آینده، نشانه آغاز فاز دوم «لجستیک خاکستری» خواهد بود.

کد مطلب 6799658
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      25 13
      پاسخ
      هر دم ازین باغ بری می‌رسد... ما هم باید چنین کنیم و ضعف‌ها را جبران و در صورت نیاز از دیگر کشورها تجهیزات مورد نیاز را وارد کنیم
      • گوزانی IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
        9 9
        فقط سرنگونی ترامپ . اون چقدر میخندیم و شادیم. سگ زرد
    • اکبر IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      14 9
      پاسخ
      خب، اینکه از اول مشخص بود!!! حالا همینطوری به بک بهانه واهی پایبندی به آتش بس فریب، باید دست روی دست بگذاریم؟ اسرائیل که به آتش بس پایبند نبود و نیست، چرا باید ساکت باشیم؟ حداقل کار ی که باید بشه حمایت از حزب الله و حمله به اسرائیل هستش. بهونه هم نمی خواد همون عدم توقف حملات اسرائیل به لبنان کافیه.
    • IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      14 12
      پاسخ
      تا اسرائیل محو نشه از کره خاکی دنیا روی آرامش رو نخواهد دید ... خاورمیانه یا جای ایران هست که قطعاً هست یا بدون اسرائیل ... فقط تنها راه نابودی اسرائیل هست. وسلام
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      15 4
      پاسخ
      امریکا از این اتش بس داره برای بازسازی قوا استفاده می کنه وبه احتمال زیاد حمله هم می کنه ،امریکا اگر بدونه می تونه حمله کنه ،حمله می کنه ولازمه نیروهای نظامی ایران ومردم هم امادگی ۵۰۰درصدی داشته باشند ،احتمال حمله بسیار بالاست وامریکا اماده سازی می کنه برای حمله وخدا لعنتشون کنه ونابودشون کنه
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      11 1
      پاسخ
      همه این ها را که ما مردم عادی هم میدونستیم که آتش بس ناقص و مذاکره نمایشی صرفا فرصتی برای دشمن جهت تجدید قوا و رصد نیروهای ماست. مهم اینکه دست اند کاران و مسئولین چه کردند؟
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      12 5
      پاسخ
      امریکا داره بازسازی انجام میده خودش،رو تجهیز می کنه برای حمله ،نیروهای نظامی ایران مراقب خودشان باشند ،مقامات هم همین طور ،دانشمندان هم همین نیروهای نظامی ایران وغیره باید امادگی ۵۰۰درصدی داشته باشند ودر شرایط بحرانی باید بحرانی تصمیم گرفت ،باید پدافند ،موشک وپهپاد به شکل کارگاهی وغیره باید به وفور وبسیار زیاد تولید بشود ،وحتی از چندین قاچاق چی ماهر هم استفاده بشود برای ورود تجهیزات نظامی ویا مواد اولیه وغیره ،انواع راه حلها بررسی بشود ،تقشه کشی بشود ،برنامه ریزی بشود ،از نخبگان استفاده بشود ،
    • علی IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      16 6
      پاسخ
      باسلام..روسیه وچین بعنوان دوکشورمتحدجمهوری اسلامی ایران وبعنوان کشورهایی که دقیقابعدازمانوبت آنها خواهدرسید!!!میبایست کمی واقعی تروواضح ترواکنش نشان دهند...مادقیقا پنجاه درصداگربرای خودمان میجنگیم پنجاه درصدالباقی رابرای این دوکشورمیجنگیم...وشایسته وبایسته است که حجم حمایت نظامی این دوکشورازمرحله معمولی فراتربرود..انفعال به هیچ وجه مورد قبول نیست..مابشدت به سامانه های اس ۵۰۰روسی واچ کیو نه وشونزده بروزشده جدید چینی وهواپیماهای آواکس شان نیازداریم...این جنگ فقط جنگ مانیست...
    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      9 2
      پاسخ
      ایران باید امادگی بسیار بسیار زیادی داشته باشه احتمال حمله هست ،تجهزاتشون رو به سمت پایگاهلی قطر واردن می فرستند یا از اوجا می خوان حمله کنند ویا از اونجا به جاهای میدن ایران باید امادگی یسیار بسیار زیادی داشته باشه
    • امام زمان IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      5 0
      پاسخ
      تا کاخ سفید حسینیه نکنیم ولشون نمیکنیم جنگ جنگ تا پیروزی
      • مهدی IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
        4 0
        ملت بیچاره دارن جونشون رو از دست میدن شما میگی جنگ جنگ تا پیروزی. تو دنیای مدرن امروزی که مردمان دارند در آرامش زندگی می‌کنند حق ملت این نیست زیر بمب و موشک باشند. یک هم مثل شما همچین نظری داره واقعا جای تاسف داره
    • IQ ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      3 1
      پاسخ
      به نظر میرسد اینها خودشون برای یک حمله مجدد ترکیبی آماده میکنند همانطور که ناتانیاهو هم گفت یک سری کارهای باقیمانده در ایران دارد اینها فشار اقتصادی را برای تسلیم ایران برنامه ریزی کردند که ابتدا با محاصره دریایی ایران کلید خورده وبا حمله به زیر ساختهای انرژی وصنعتی ادامه خواهد یافت حتی اگر یک قحطی هم ایجاد کنند واصولا به نظر من دلیل اصلی عدم توافق اسلام آباد برنامه خرابکارانه ناتا نیاهو است که خود ونس میگوید چندین بار با این شیطان در تماس بوده است اینها با سحر یهودی سران کاخ سفید را طلسم کرده اند
    • شهید IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      3 3
      پاسخ
      به نام خدا و حق . ما مسلمان هستیم و تمام این کارشناسی ها را از قبل می‌دانستیم. فقط و فقط به نیروهای نظامی کشورمان باید بگیم ما پشت شما هستیم. باید پانصد درصدی ،۵۰۰ درصدی کنیم . حواسمان به دشمن باشد. ۵۰۰ درصدی تمرکز. خدا پشت و پناه ایران باشد.
    • سوسان IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      4 1
      پاسخ
      خرید یک سیستم پدافند سراسری میتونه یک هفته اول جنگ رو اداره کنه و بعد از یک هفته ضربات ما کوبنده تر خواهد شد
    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اینا دارند خودشون رو اماده می کنند برای جنگ دوباره واحتمال اینکه جنگ کنند بسیار بسیار بالاست ،امریکا اگر بدونه می تونه جنگ کنه ،جنگ می کنه خدا لعنتشون کنه ،خدا نابودشون کنه ،اول اینکه نیروهای نظامی مراقب خودشان باشند ،مقامات هم همین طور ،دانشمندان هم همین طور ودر زمان بحران باید بحرانی تصمیم گیری کرد وخود رو برای بدترین سنایورها اماده کرداونا جنگ می کنند
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اینا،جنگ می کنند چه مذاکرات بشه وچه نشه ومی خوان قوی تر برگردنداین امکان هست در وسط مذاکرات ویا حتی بعد از اتش،بس دوباره حمله کنند
    • حسن IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      بزرگترین سلاح پشتوانه مردمی و ملی است باید در ایجاد و حفظ ان کوشید. پاینده ایران. به امید حق

    پربازدیدها

    پربحث‌ها