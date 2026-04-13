وحدت و استقامت رمز عبور از جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قاسمی در جمع مردم شهر مهرگان اظهار کرد: وحدت، استقامت و تداوم راه شهدا را ضرورت امروز کشور دانست و بر نقش جبهه مقاومت در برابر جبهه باطل تأکید کرد.
وی افزود: حضور حماسی شما مردم شریف مهرگان در این ۴۰ شب ما را به یاد فرمایشات امام صادق (ع) میاندازد که فرمودند این ملت، زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) خواهد بود. امیدواریم این حضور و ایستادگی، مقدمهساز آن ظهور بزرگ باشد.
قاسمی با اشاره به افتخار ملت ایران به قرار داشتن در جبهه حق، افزود: ما افتخار میکنیم که در جبهه حق هستیم و سختیها و تقدیم شهدا در راه دفاع از حق و حقیقت است. نه تنها خودمان به این راه ایمان داریم، بلکه دشمنان ما نیز میدانند که مسیر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، راه حق است.
وی با تأکید بر اینکه همه آزادیخواهان جهان در جبهه مقاومت در کنار ایران اسلامی ایستادهاند، به نقش ملتهای منطقه از جمله لبنان، غزه، یمن و عراق اشاره کرد و گفت: جبهه مقاومت در برابر جبهه باطل و ستم ایستاده و تاریخ نشان داده است که فرعونها و ابوسفیانها رفتنیاند و در نهایت این عزت و سربلندی است که برای اسلام و مسلمانان باقی میماند. ما ایمان داریم پایان این کارزار بزرگ، عزت ملت ایران و رسوایی دشمنان خواهد بود.
فرماندار شهرستان البرز، وحدت و انسجام داخلی را ضرورت امروز کشور دانست و تصریح کرد: شاید دیدگاههای سیاسی، سلیقههای فرهنگی، پوشش و نگاهها متفاوت باشد، اما همه ما زیر پرچم لا اله الا الله و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، دوستدار این نظام و تابع رهبری هستیم. اگر کمخدمتی یا کمبودی در مدیریتها وجود دارد، امروز زمان تسویهحساب نیست؛ امروز زمان همدلی، برادری و در کنار هم ایستادن است.
قاسمی ضمن قدردانی از خانوادههای شهدا، روحانیت، سپاه و تمام دستاندرکاران برگزاری این شبهای حماسی، تأکید کرد: تکیهگاه ما خداوند متعال است و با توکل به خدا و همراهی مردم، این مسیر بزرگ جهاد و مقاومت را ادامه خواهیم داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مردم مهرگان گفت: هوای همدیگر را داشته باشیم، هوای همسایه را داشته باشیم. در این شرایط و در فضای جنگ ترکیبی، صرفهجویی و دقت در مصرف انرژی و رعایت ملاحظات لازم، وظیفهای همگانی است.
فرماندار شهرستان البرز در پایان با اشاره به اهمیت عقلانیت، گفتگو و منطق در کنار استقامت، خاطرنشان کرد: همانگونه که از مکتب امام حسین (ع) آموختهایم، استقامت در راه حق با روشنگری، گفتوگو و دعوت بر پایه عدالت همراه است. ملت ما هم شعور انقلابی دارد و هم شور انقلابی؛ و تا وقتی منطق و عدالت حاکم باشد، این ملت پای کار خواهد بود.
