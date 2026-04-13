تغییر الگوی کشت با گیاهان دارویی در گرمسار؛ تضمین خرید محصولات تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح دوشنبه در بازدید مزارع گرمسار تغییر الگوی کشت را یک ضرورت برای این شهرستان عنوان کرد و افزود: با این سیاست دو رویکرد ارتقا بهره وری آب و افزایش درآمد کشاورزان حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: با گذار از بارندگی های بهاره و کاهش حق آبه دریافتی از حبله رود تولید محصولات زراعی پر آب بر کاهش خواهد یافت لذا می بایست از این تهدید یک فرصت ساخت.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار به موضوع مصرف آب کمتر از سه هزار متر مکعب در هکتار گیاهان دارویی اشاره کرد و اظهار داشت: این محصولات نظیر زیره، کاسنی، گل محمدی و غیره ارزش افزوده سه تا پنج برابری نسبت به محصولات زراعی معمول به همراه دارند.

جورابلو مدیریت الگوی کشت را در زمان بحران امری اجتناب‌ناپذیر دانست و بیان کرد: به این منظور سیاست هایی نظیر کشت قراردادی و تضمین خرید محصولات تولیدی در دست پیگیری است.

وی با تاکید به اینکه طی سال های اخیر کشاورزان گرمساری اقبال خوبی به سمت تولید گیاهان دارویی نشان دادند، اضافه کرد: در این راستا توسعه صنایع تبدیلی، بسته بندی و فرآوری این گیاهان دارویی مورد تاکید است.