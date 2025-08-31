نقش عوامل اقتصادی در تولید و فرآوری زیره سبز

داود درویشی زیدآبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عوامل اقتصادی از مهمترین عوامل در تولید، پرورش و فرآوری گیاهان دارویی و صنعت تولید داروهای گیاهی است گفت: کشت و تولید گیاه دارویی زیره سبز به عنوان یک گیاه دارویی مهم در راستای تغییر در الگوی کشت و بهره برداری صحیح می‌تواند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشد.

وی افزود: آنچه که در انتخاب گیاهان زراعی جهت کشت در یک منطقه اهمیت دارد سازگاری با عوامل محیطی و با صرفه بودن از نظر اقتصادی می‌باشد که باعث می‌شود که یک گیاه زراعی در یک منطقه مورد کشت کار قرار گیرد.

درویشی، با اشاره به مهمترین ویژگی‌های گیاه زیره سبز گفت: فصل رشد نسبتاً کوتاه زیره سبز (۱۰۰ تا ۱۲۰ روز) باعث می‌شود پس از برداشت محصولاتی نظیر ذرت علوفه‌ای، سویا، هویج، ارزن، و کنجد، اقدامات اصلاحی روی خاک انجام داد.

وی با بیان اینکه زیره سبز نیاز آبی کمی دارد افزود: زیره سبز قسمت عمده آب مورد نیاز خود را با توجه به فصل رویش از نزولات جوی تأمین می‌کند.

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان تصریح کرد: فصل کاشت زیره سبز با فصل کاشت بسیاری از محصولات زراعی دیگر تلاقی نداشته و تعادلی در توزیع زمانی کار با ماشین آلات کشاورزی ایجاد می‌کند.

درویشی زیدآبادی، ادامه داد: زیره سبز در مقایسه با سایر محصولات زراعی از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است، خصوصاً در مناطقی که آب عامل محدودکننده است.

وی افزود: از آنجا که زیره سبز گیاهی صادراتی است، قیمت آن کمتر دچار نوسانات شده و موجب اطمینان خاطر کشاورز از فروش محصول خود به قیمت مناسب می‌شود.