کاهش حق آبه کشاورزان گرمساری از حبله رود؛ کشت بهاره در بن بست

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی جهاد کشاورزی گرمسار از وجود بحران منابع آبی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: این درحالی رخ داده که سهم کشاورزان منطقه از حق آبه رودخانه حبله رود کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش منابع آبی شرایط دشوار را برای کشاورزان گرمساری ایجاد کرده است، افزود: اکثر کشاورزان به کاهش سطح زیر کشت روی آوردند که به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نیست.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار افت شدید حق آبه کشاورزان را از رودخانه حیاتی حبله رود کشت بهاره را در مواجه با بن بست قرار داده است، ادامه داد: تبعات این بحران بسیار فراتر از کاهش سطح زیر کشت است.

جورابلو به لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای حل این بحران تاکید کرد و توضیح داد: ترویج روش های نوین آبیاری تلاشی برای عبور از این بحران است.

وی با تاکید به اینکه اقدامات بدون حمایت های کلان و بازنگری در تخصیص حقابه کافی نیست، افزود: این مهم می‌طلبد تا کشاورزان منطقه مورد حمایت مستقیم واقع شده و برای تامین عادلانه حق آبه کشاورزان دستگاه ها وارد گود شوند ...