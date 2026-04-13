۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

مسیرهای آسیب دیده ریلی تبریز ترمیم شد

مسیرهای آسیب دیده ریلی تبریز ترمیم شد

تبریز- مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان از حرکت مجدد قطار تبریز- تهران و تبریز- مشهد بعد از ترمیم مسیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی در گفتگوی رسانه ای اظهار کرد: قطار تبریز–تهران ساعت ۱۱:۱۵ امروز از ایستگاه تبریز حرکت می‌کند و قطار تبریز–مشهد نیز برای آغاز دوباره خدمات‌رسانی آماده اعزام است.

وی افزود: قطار تهران–تبریز–وان نیز شب گذشته از تهران به سمت وان ترکیه حرکت کرده و از مسیرهای بازسازی‌شده عبور کرده است.

مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان با اشاره به روند بازسازی مسیرها گفت: استانداران آذربایجان شرقی و زنجان روز گذشته با حضور در محل پل راه‌آهن امین‌آباد زنجان از عملیات ترمیم این پل و روند بازسازی مسیر بازدید کردند.

سلیمانی همچنین از راه‌اندازی قطار میانه–تبریز (ایستگاه خاوران) خبر داد و گفت: این قطار از روز گذشته برای نخستین‌بار در این مسیر به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: این قطار از نوع ریل‌باس خودکششی تولید داخل بوده و ظرفیت جابه‌جایی ۳۲۰ مسافر را دارد.

مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان با بیان اینکه زمان سیر قطار میانه–تبریز حدود ۲.۵ ساعت است، افزود: این قطار هر روز ساعت ۶ صبح از ایستگاه میانه حرکت می‌کند و زمان بازگشت آن از ایستگاه خاوران تبریز ساعت ۱۸:۳۰ خواهد بود.

کد مطلب 6799722

