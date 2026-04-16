۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

ایجاد کنار گذر موقت در محل پل آسیب دیده جاده قدیم میانه-تبریز

میانه-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای میانه گفت: با هدف تسهیل در عبور و مرور خودروها کنار گذر موقت در محل پل آسیب دیده جاده قدیم میانه-تبریز ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم آزادمنش روز پنجشنبه گفت: با هدف تسهیل در عبور و مرور خودروها کنار گذر موقت از سمت میانه به تبریز به صورت یک طرفه برای خودروهای سبک و سنگین در محل پل آسیب دیده جاده قدیم میانه-تبریز ایجاد شد.

آزادمنش ادامه داد: مسیر برگشت از مسیرهای جایگزین هشترود-میانه و ترکمنچای-میانه خواهد بود.

وی افزود: عملیات احداث و مرمت این پل که در ۳۵ کیلومتری جاده قدیم میانه-تبریز واقع شده توسط اکیپ های راهداری ترکمنچای و میانه در حال انجام است.

گفتنی است پل تونل شماره یک جاده میانه-تبریز در جریان جنگ رمضان مورد حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت و تخریب شد.

