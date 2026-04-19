به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی روز یکشنبه به مسیرهای آسیب دیده در اثر بمباران دشمن اشاره کرد و افزود: پل هفت چشمه میانه و پل امین آباد در استان ظرف مدت ۴ روز تعمیر و وارد مدار شدند و در ایام نوروز علاوه بر مسیرهای همیشگی، ۲ قطار رفت و برگشت هم به صورت رایگان با ظرفیت ۱۱۰۰ نفر مسافر در مسیر تبریز جلفا راه اندازی شد.

وی از تامین زیرساخت های جدید ریلی میانه به خاوران، ارومیه به مراغه و میانه به اردبیل خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح ها با توان و دانش فنی بومی هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان با تسلیت شهادت ۹ نفر از کادر انتظامی راه آهن استان در جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: همکاران پر تلاش با تمام توان در خدمت مردم همیشه در صحنه هستند و خدمات‌دهی راه آهن از زمان جنگ دو برابر شده است.