۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

حمل و نقل ریلی منطقه آذربایجان با سرعتی دوچندان در حال خدمات‌دهی است

تبریز- مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان گفت: در شروع جنگ تحمیلی سوم، دشمن با هدف قرار دادن فرودگاه تبریز، فعالیت راه آهن را در خدمات دهی به مردم دو چندان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلیمانی روز یکشنبه به مسیرهای آسیب دیده در اثر بمباران دشمن اشاره کرد و افزود: پل هفت چشمه میانه و پل امین آباد در استان ظرف مدت ۴ روز تعمیر و وارد مدار شدند و در ایام نوروز علاوه بر مسیرهای همیشگی، ۲ قطار رفت و برگشت هم به صورت رایگان با ظرفیت ۱۱۰۰ نفر مسافر در مسیر تبریز جلفا راه اندازی شد.

وی از تامین زیرساخت های جدید ریلی میانه به خاوران، ارومیه به مراغه و میانه به اردبیل خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح ها با توان و دانش فنی بومی هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان با تسلیت شهادت ۹ نفر از کادر انتظامی راه آهن استان در جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: همکاران پر تلاش با تمام توان در خدمت مردم همیشه در صحنه هستند و خدمات‌دهی راه آهن از زمان جنگ دو برابر شده است.

