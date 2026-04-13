آبشار یاسوج؛ جواهری طبیعی در دل مرکز کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: آبشار یاسوج، از جمله دیدنیترین جاذبههای طبیعی جنوب غرب ایران، در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.
این آبشار با ارتفاع قابل توجه و محیطی سرسبز، همه ساله به ویژه در فصلهای بهار و تابستان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به سمت خود جذب میکند.
زیباییهای طبیعی، صدای خروشان آب، و هوای مطبوع این منطقه، تجربهای فراموشنشدنی برای علاقهمندان به طبیعت و اکوتوریسم فراهم میآورد.
در این رابطه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آبشار یاسوج در دل رشتهکوههای زاگرس و در ارتفاع حدود ۱۸۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است، گفت: این آبشار از مسیر رودخانهای کوچک سرچشمه میگیرد و پس از عبور از میان صخرهها و پوشش جنگلی، با ریزش آبی خروشان به پایین، منظرهای دیدنی ایجاد میکند.
مجید امیرحسینی اظهار کرد: پوشش گیاهی اطراف آبشار شامل بلوط، افرا، زالزالک و گونههای گیاهی کمنظیر دارویی است که در فصل بهار و تابستان، رنگارنگی و عطر طبیعی منطقه را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه پرندگان بومی و مهاجر در این منطقه لانهسازی میکنند، تصریح کرد: آوازهای دلنشین آنها در کنار صدای آبشار، تجربهای آرامشبخش برای گردشگران رقم میزند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: علاوه بر زیباییهای طبیعی، آبشار یاسوج زیستگاه گونههای جانوری بومی مانند خرگوش، جوجهتیغی، روباه و پرندگان شکاری است که حضور آنها ارزش اکولوژیکی این منطقه را دوچندان میکند.
آبشار یاسوج در تمام فصول زیبایی های خودش را دارد
کارشناس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: آبشار یاسوج در تمام فصول سال زیبایی خاص خود را دارد، اما فصل بهار و تابستان محبوبترین زمان برای بازدیدکنندگان است.
مسعود شفیعی افزود: در بهار، شکوفههای متنوع، زمینهای سبز و جریان آب فراوان، فضایی رویایی ایجاد میکنند و در در تابستان، با افزایش دمای شهرها، آب خنک و نسیم مطبوع کوهستان، گردشگران را به سوی خود میکشاند.
وی ادامه داد: در پاییز، رنگ برگها و هوای مطبوع پاییزی زیبایی دیگری به محیط میبخشد و زمستان با سرمای مطبوع و گاهی پوشش برفی، چشماندازی متفاوت ارائه میکند که برای علاقهمندان به کوهنوردی زمستانی جذاب است.
جاذبههای گردشگری و فعالیتها
کارشناس اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه آبشار یاسوج تنها یک جاذبه طبیعی نیست؛ بلکه یک مقصد گردشگری چندبعدی محسوب میشود.
وی بیان کرد: گردشگران میتوانند از مسیرهای پیادهروی در میان جنگل، عکاسی طبیعت، پیکنیک خانوادگی و حتی کمپینگ در کنار رودخانه بهرهمند شوند.
شفیعی یادآور شد: مسیرهای کوهستانی اطراف آبشار، فرصتی برای کوهنوردان و دوستداران طبیعت فراهم میکند و علاقهمندان به آموزش محیطزیست میتوانند با مطالعه گونههای گیاهی و جانوری، تجربهای علمی و تفریحی همزمان داشته باشند.
دسترسی و امکانات گردشگری
دسترسی به آبشار یاسوج از طریق جادههای اصلی شهر یاسوج به سمت روستاهای اطراف امکانپذیر است. مسیر پایانی تا آبشار نیازمند پیادهروی سبک تا متوسط است و به همین دلیل، بازدیدکنندگان باید آمادگی نسبی برای کوهپیمایی کوتاه داشته باشند.
تابلوهای راهنمای مسیر، مسیر را برای گردشگران مشخص میکنند و امکانات پایه مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی و غرفههای پذیرایی در نزدیکی منطقه فراهم شده است.
بهمنظور حفظ محیط زیست، بازدیدکنندگان تشویق میشوند تا زبالههای خود را جمعآوری کرده و از ورود وسایل پلاستیکی غیرضروری خودداری کنند.
کارشناسان محیطزیست بارها بر اهمیت حفاظت از این منطقه تأکید داشتهاند تا اکوسیستم طبیعی و گونههای جانوری آسیب نبینند.
اهمیت اقتصادی و فرهنگی
گردشگری در اطراف آبشار یاسوج سهم مهمی در توسعه اقتصادی محلی دارد. فروش صنایع دستی محلی، سوغات منطقهای، و محصولات کشاورزی روستاییان، منبع درآمدی پایدار ایجاد کرده است. همچنین، این منطقه به دلیل زیباییهای طبیعی و جذابیتهای فرهنگی، مقصدی محبوب برای تورهای عکاسی، برنامههای آموزشی محیطزیست و گردشگری علمی محسوب میشود.
آبشار یاسوج با ترکیب زیباییهای طبیعی، محیط آرامشبخش و امکانات مناسب گردشگری، مقصدی ایدهآل برای علاقهمندان به طبیعت، کوهنوردی و اکوتوریسم است.
حفاظت از این سرمایه طبیعی، توسعه گردشگری پایدار و ارتقای آگاهیهای محیطزیستی بازدیدکنندگان، نقش مهمی در حفظ این جواهر طبیعی کهگیلویه و بویراحمد دارند.
