فروشنده پرندگان شکاری پیش از معامله گرفتار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شکوهی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک متخلف حمل و فروش پرندگان شکاری در این شهرستان خبر داد.

وی با اعلام این موضوع اظهار کرد: براساس گزارش مردمی مبنی بر ورود فردی از استان همجوار که قصد فروش دو بهله شاهین (دلیجه) در بهاباد را داشت، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست با همکاری نیروی انتظامی و هماهنگی دادستان شهرستان، طی عملیات مشترک این فرد را شناسایی و متوقف کردند.

شکوهی افزود: فرد متخلف برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست بهاباد در پایان با قدردانی از همراهی مردم تأکید کرد: گزارش‌های مردمی همواره بازوی قدرتمند محیط‌زیست در برخورد با تخلفات است و از شهروندان درخواست داریم هرگونه تخلف زیست‌محیطی را سریعاً به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.