  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

بررسی عوامل مؤثر بر رشد تورم و فشارهای جدید بر اقتصاد آمریکا

کارشناسان اقتصادی اعلام کردند افزایش اخیر تورم در آمریکا ناشی از ترکیب عوامل انرژی، تجارت و توقف برخی پروژه‌های زیربنایی است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، داده‌های جدید نشان می‌دهد نرخ تورم در آمریکا طی ماه گذشته با رشدی چشمگیر همراه بوده و نسبت به ماه قبل چند برابر شده است. تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند افزایش بهای انرژی، تغییرات اخیر در سیاست‌های تجاری و فشارهای ناشی از اختلالات زنجیره تأمین از مهم‌ترین عوامل این روند هستند.

بر اساس این گزارش، رشد بهای نفت و بنزین یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم در بخش انرژی بوده و اثر آن به دیگر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. کارشناسان همچنین اعمال تعرفه‌های جدید بر برخی کالاهای وارداتی را از عوامل افزایش هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان می‌دانند.

افزون بر این، توقف یا کندی برخی پروژه‌های انرژی و زیرساختی نیز در افزایش هزینه تولید برق و سوخت نقش داشته و فشار مضاعفی بر خانوارها و بنگاه‌ها وارد کرده است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند مجموعه این عوامل می‌تواند تورم را در سطوح بالاتر تثبیت کرده و مسیر کاهش آن را دشوارتر سازد.

کد مطلب 6799737
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها