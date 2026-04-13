بررسی عوامل مؤثر بر رشد تورم و فشارهای جدید بر اقتصاد آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، داده‌های جدید نشان می‌دهد نرخ تورم در آمریکا طی ماه گذشته با رشدی چشمگیر همراه بوده و نسبت به ماه قبل چند برابر شده است. تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند افزایش بهای انرژی، تغییرات اخیر در سیاست‌های تجاری و فشارهای ناشی از اختلالات زنجیره تأمین از مهم‌ترین عوامل این روند هستند.

بر اساس این گزارش، رشد بهای نفت و بنزین یکی از اصلی‌ترین محرک‌های تورم در بخش انرژی بوده و اثر آن به دیگر بخش‌ها نیز سرایت کرده است. کارشناسان همچنین اعمال تعرفه‌های جدید بر برخی کالاهای وارداتی را از عوامل افزایش هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان می‌دانند.

افزون بر این، توقف یا کندی برخی پروژه‌های انرژی و زیرساختی نیز در افزایش هزینه تولید برق و سوخت نقش داشته و فشار مضاعفی بر خانوارها و بنگاه‌ها وارد کرده است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند مجموعه این عوامل می‌تواند تورم را در سطوح بالاتر تثبیت کرده و مسیر کاهش آن را دشوارتر سازد.