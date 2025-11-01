تورم مسکن در مهرماه عقب نشست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز آمار ایران، بررسی تازهترین دادههای تورمی نشان میدهد که شاخص قیمت در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷.۱ درصد افزایش داشته است. این نرخ نسبت به ماههای قبل نشانه کاهش جزئی فشار قیمتی در بازار مسکن است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه مسکن در دوره منتهی به مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۶ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۳۷.۵ درصدی شهریورماه، کاهش حدود یک واحد درصدی را نشان میدهد.
همچنین تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه ۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه (در مقایسه با مهر سال قبل) ۳۴ درصد اعلام شده است. تحلیلگران بازار مسکن این کاهش تدریجی را نشانهای از ثبات نسبی قیمتها در بازار واحدهای مسکونی میدانند، هرچند هزینه خدمات مرتبط همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
در بخش اجارهبها، تورم سالانه معادل ۳۶.۵ درصد ثبت شده است. در حالی که روند رشد اجاره از میانه تابستان کندتر شده، اما فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره همچنان عامل فشار بر قیمتها محسوب میشود.
از سوی دیگر، در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی، نرخ تورم سالانه در مهرماه امسال ۴۴.۳ درصد اعلام شده است. هرچند این رقم نسبت به تورم ۴۹ درصدی شهریورماه حدود ۵ واحد درصد کاهش یافته، اما همچنان یکی از بالاترین نرخها در سبد هزینه خانوار محسوب میشود. افزایش بهای مصالح ساختمانی، دستمزد تعمیرکاران و خدمات فنی از عوامل مؤثر در تداوم این سطح بالا عنوان شده است.
به این ترتیب، مهرماه برای بازار مسکن ایران ماهی همراه با کاهش جزئی تورم اما تداوم فشار قیمتی در هزینههای جانبی بوده است. کارشناسان معتقدند اگر روند فعلی تثبیت قیمتها تا پایان پاییز ادامه یابد، میتوان امید داشت که تورم سالانه بخش مسکن برای نخستین بار در دو سال گذشته به زیر ۳۵ درصد برسد.
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