سهم ۱.۲۵ درصدی سیستان و بلوچستان از تولید ناخالص داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عرب اول گفت: استان سیستان و بلوچستان، برخورداری از ۱۱ درصد از مساحت کشور و ۳.۸ درصد از جمعیت کشور، سهمی حدود ۱.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و رتبه ۱۹ در بین استانها دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: سیستان و بلوچستان با برخورداری از ظرفیتهای قابلتوجه در بخش کشاورزی و حمل و نقل دارای پتانسیل بالایی است که دولت برای بهره گیری از این ظرفیت ها توجه ویژه ای به این استان دارد.
وی اظهار داشت: برنامه ارتقای بهرهوری استان در راستای برنامه هفتم پیشرفت، مبنی بر سهم ۳۵ درصدی بهرهوری از رشد اقتصادی کشور و پس از تعیین ۱۰ شاخص اولویتدار با مشارکت دستگاههای اجرایی استانی برنامه ریزی شده است.
عرب اول ادامه داد: برنامه ارتقای بهرهوری سیستان و بلوچستان شامل هدفگذاری کمی برای بهبود شاخصهای اختصاصی بهرهوری استان طی سالهای اجرای برنامه هفتم پیشرفت است که از جمله آن ها می توان به شاخصهایی نظیر جبران تراز آب، سرانه مصرف آب خانگی و تلفات شبکه آبرسانی در بخش آب، ظرفیت منصوبه برق تجدید پذیر، صرفه جویی مصرف کننده نهایی برق و تلفات انتقال و توزیع برق در بخش برق و انرژی، بهرهوری فیزیکی آب کشاورزی و عملکرد در هکتار در بخش کشاورزی و سهم حمل و نقل راه آهنی از جابهجایی کل بار زمینی استان و سهم راهآهنی بنادر کشور در بخش حمل و نقل اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان کرد: برای حصول اطمینان از تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای شاخصهای فوق، برنامههای عملیاتی تدوین و ارائه شده و پیشبرد برنامهها مطابق با زمانبندی، با نماگرهای پیشرفت برنامه بررسی خواهد شد.
وی افزود: انتظار میرود، عملیاتیشدن این برنامه، با حل مسائل و چالشهای مختص استان، مسیر ارتقای بهرهوری در استان سیستان و بلوچستان را هموار کند.
عرب اول خاطرنشان کرد: سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان از تولید ناخالص داخلی استان به ترتیب، بخش خدمات ۶۳.۵ درصد، بخش صنعت ۲۱.۴ درصد، بخش کشاورزی ۱۳.۳ درصد و بخش معدن ۱.۹ درصد است.
وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان در تولید برخی از محصولات در سطح کشور از جایگاه بالایی برخوردار بوده و قطب کشاورزی محسوب میشود از جمله رتبه اول در تولید موز، رتبه دوم در تولید خرما و انبه، رتبه ششم در تولید محصولات دارویی و همچنین پرورش دهنده ۶۰ درصد ماهیان به روش صنعتی در کشور مربوط به سیستان و بلوچستان است.
