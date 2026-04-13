تحویل ۹۸۶ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن کارگری

اله‌نظر شه‌بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر از پیشرفت فیزیکی طرح مسکن کارگری در قالب نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون ۹۸۶ واحد مسکونی به اعضای تعاونی‌ها تحویل داده شده است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: ۳۶تعاونی مسکن کارگری، کارمندی، عمرانی و آزاد در دو منطقه آرمانشهر با مساحت ۳۶.۵ هکتار و تفتان با مساحت ۱۱۳ هکتار فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

شه بخش خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۸,۲۵۶ واحد در شمال استان (زاهدان، زابل، خاش، سراوان) و ۲,۲۷۹ واحد در جنوب استان احداث خواهد شد.



وی با اشاره به همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، مشکل مسکن کارگران و کارمندان استان تا حد قابل توجهی مرتفع شود.