افزایش سرعت وزش باد و کاهش نسبی دما در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از سه شنبه شب تا جمعه شب (۲۵ تا ۲۸ فروردین)، وزش باد نسبتاشدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک به ویژه برای روزهای پنج شنبه و جمعه در شهرستان های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در ادامه توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. همچنین، با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کشاورزان برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.