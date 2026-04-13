۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

افزایش سرعت وزش باد و کاهش نسبی دما در شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت:از سه شنبه شب تا جمعه شب، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک در شهرهای شمالی استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از سه شنبه شب تا جمعه شب (۲۵ تا ۲۸ فروردین)، وزش باد نسبتاشدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک به ویژه برای روزهای پنج شنبه و جمعه در شهرستان های زابل، زهک، هامون، نیمروز و هیرمند پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در ادامه توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. همچنین، با توجه به وزش باد شدید و احتمال کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کشاورزان برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی بیندیشند.

