به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار شامگاه یکشنبه در دومین جلسه پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران سیستان و بلوچستان که در فرمانداری شهرستان زهک با حضور فرمانداران منطقه سیستان، برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری،گفت: تصمیمها باید فارغ از نگاه بخشی و با استفاده از تجارب مردم بومی منطقه گرفته شوند تا همه مردم از آن بهرهمند و روند توسعه استان، روانتر شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای بالای منطقه سیستان و صبوری مثالزدنی مردم این منطقه، تصریح کرد: مدیریت نادرست منابع، بهویژه در حوزه آب، بزرگترین مانع پیش روی توسعه پایدار این خطه است.
وی با تأکید بر اینکه بحرانهای موجود با شعار و جلسات تکراری حل نخواهد شد، بیان کرد: همه ما به عنوان مدیران باید پاسخگوی عملکرد خود در برابر مردم باشیم.
بیجار خاطرنشان کرد: هرگونه اختلافنظر و مدیریت سلیقهای، روند رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم را با اختلال مواجه میکند و در این شرایط، نیازمند وحدتنظر و همدلی میان همه دستگاههای اجرایی هستیم.
وی با اشاره به تجربیات تلخ گذشته در مدیریت منابع آبی، بر لزوم برنامهریزی بر اساس مطالعات دقیق کارشناسی تأکید کرد: منابع محدود موجود نباید صرف طرحهایی شود که پایداری بلندمدت ندارند چراکه ادامه این روند، نه تنها کمکی به حل بحران آب آشامیدنی به عنوان اولین اولویت سیستان و بلوچستان نخواهد کرد، بلکه بر فشارهای وارده بر معیشت مردم نیز خواهد افزود.
وی با قدردانی از همراهی و بصیرت مردم استان، هوشیاری آنان را عاملی کلیدی در خنثیسازی توطئههای دشمنان دانست و ادامه داد: دشمنان همواره در تلاش برای ایجاد اختلاف و ناامیدی در منطقه جنوب شرق کشور بودهاند، اما مردم همواره پای آرمانهای نظام و انقلاب ایستادهاند.
