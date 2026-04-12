رشد ۶۵ درصدی مبادلات مرزی محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر یکسنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع مبادلات مرزی استان در سال ۱۴۰۴ به سه میلیون و ۸۲ هزار و ۸۲۶ تن رسیده که از این میزان ۴۰۹ هزار و ۷۲۸ تن مربوط به صادرات، ۲ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۹۲۲ تن واردات و ۱۸۶ هزار و ۱۷۶ تن ترانزیت بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: این در حالی است که میزان مبادلات مرزی استان در سال ۱۴۰۳ یک میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۰۹ تن ثبت شده بود.

وی بیان کرد: مقایسه آمارها نشان می‌دهد مبادلات مرزی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۵ درصد رشد داشته است.

دهمرده همچنین به فعالیت‌های قرنطینه‌ای در حوزه صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۵ هزار و ۶۴۷ گواهی بهداشت برای محصولات کشاورزی صادراتی از طریق پست‌های قرنطینه مستقر در گمرکات مرزی استان صادر شده است.