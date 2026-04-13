۱۲۵ میلیارد تومان خسارت جنگ در فارسان برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شهبازی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجامشده پس از حادثه «جنگ رمضان» در شهرستان فارسان، از پرداخت ۵۸۹ میلیارد ریال تسهیلات و کمکهای بلاعوض به روستاییان و شهروندان آسیبدیده خبر داد.
وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای بنیاد مسکن در سطح کشور، هیئت وزیران مسئولیت ارزیابی خسارت و بازسازی شهرها و روستاهای زیر یک میلیون نفر جمعیت را بر عهده بنیاد مسکن قرار داده است. بر همین اساس، تمامی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری نیز زیر پوشش این مصوبه قرار میگیرند.
سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری افزود: حادثه در روز جمعه، اول فروردین ۱۴۰۵ در منطقه مسکونی شهر فارسان رخ داد و بلافاصله پس از اعلام ستاد بحران، تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن که مطابق دستورالعملهای پدافندی از قبل در آمادهباش بودند، وارد عمل شدند. با وجود تعطیلات نوروز و حضور ۵۰ درصدی کارکنان، تمامی ظرفیت بنیاد مسکن پای کار آمد.
وی ادامه داد: شش تیم ارزیاب در همان ساعات اولیه در محل حادثه حاضر شدند و ارزیابی اولیه انجام شد. در مجموع حدود ۳۶۰ واحد مسکونی و تجاری بررسی شد که از این تعداد، ۳۲۰ واحد مشمول دریافت خسارت تشخیص داده شد. خسارتها شامل شکستگی شیشهها، اعوجاج در و پنجرهها و سایر آسیبهای جزئی و کلی بود.
به گفته وی، برآورد اولیه خسارت در شهر فارسان حدود ۱۲۵ میلیارد تومان بوده است. تمامی مستندات شامل عکس، فیلم و گزارشهای فنی در سامانههای وزارت راه و شهرسازی ثبت شد و روند تخصیص اعتبارات بدون وقفه آغاز گردید.
سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: پرداخت خسارتها از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده و هیچگونه نگرانی یا وقفهای در روند خدمترسانی وجود ندارد. تجربههای موفق بنیاد مسکن در بازسازی مناطق حادثهدیده استان نیز پشتوانه این اقدامات است و رضایتمندی مردم در بازخوردها کاملاً مشهود است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل تیمهای ارزیاب و اجرایی بنیاد مسکن برای مواجهه با حوادث احتمالی از جمله سیل و زلزله گفت: تمام ظرفیتها برای خدمترسانی به مردم بسیج شده و در صورت وقوع بحران، عملیات ارزیابی و بازسازی بدون تأخیر انجام خواهد شد.
سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این نهاد در حوزه مسکن شهری اشاره کرد و افزود: تاکنون ۲ هزار و ۷۴ واحد مسکن شهری با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۳۳ میلیارد تومان در شهرهای استان احداث و به واجدان شرایط تحویل شده است.
وی ادامه داد: همچنین در قالب طرح مسکن مهر، حدود ۸۶۰۰ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر با اعتباری بیش از ۱۶۷ میلیارد تومان احداث و به مردم تحویل شده است.
سرپرست بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بهعنوان کارگزار این طرح در چهارمحال و بختیاری و سراسر کشور، مأموریت خدمترسانی و تأمین مسکن برای مردم عزیز را بر عهده دارد.
