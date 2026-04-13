محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی رمضان تاکنون، ۲۲۰ هزار نوبت واکسیناسیون رایگان با استفاده از ۱۵ نوع واکسن مختلف در جمعیت دام‌های روستایی و عشایری انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: این عملیات در قالب ۷۵۰ نوبت واحد انجام شده که هدف آن مقابله با بیماری‌های دامی در شرایط حساس است.

وی همچنین به سایر اقدامات نظارتی اشاره کرد و افزود: کارشناسان ما ۱۵ کانون بیماری (اعم از اخطار کردنی و غیر اخطار کردنی) را مورد بررسی قرار داده‌اند.

رهنما خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ۲ هزار و ۳۲۷ نوبت معاینه و مراقبت تخصصی برای ۸ نوع بیماری در دام‌های گاو، گوسفند، بز و اسب در ۱۱۶ واحد انجام شده است.

وی از دامداران و تولیدکنندگان خواست تا با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، قرنطینه‌ای، ضدعفونی اماکن و استفاده از نهاده‌های سالم، از جابجایی غیرمجاز دام و سرایت بیماری به منطقه و انسان خودداری کنند.