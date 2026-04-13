به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ملی مهارت ، با تلاشهای مستمر مدیریت دانشگاه ملی مهارت و پیگیری معاونت آموزشی و همکاری همه جانبه دفتر توسعه ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطابق ابلاغیه شماره ۴۳۰/۱۰۶۰ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۵ دفتر توسعه ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در خصوص رشته های معماری، شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری،تاسیسات مکانیک و تاسیسات برق در مقطع کارشناسی ناپیوسته با عنوان "حرفهای"، "تکنولوژی" و "علمی کاربردی" امکان صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی و در خصوص مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته با عنوان"حرفه ای" در رشته های اصلی، پروانه اشتغال به کار، با کد اصلی با رعایت ضوابط بخشنامهی پیوست میسر هست.
این دستاورد، نقطه عطفی در ارتقای جایگاه دانشگاه ملی مهارت در نظام آموزشی و حرفهای کشور محسوب میشود و گامی مؤثر در جهت تحقق مأموریتهای کلان دانشگاه برای توسعه مهارتمحوری، توانمندی حرفهای دانشجویان و افزایش اشتغالپذیری فارغالتحصیلان است.
