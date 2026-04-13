به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حیسنی رئیس سازمان بهزیستی کشور شب گذشته "یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵" با حضور در تجمعات شبانه مردمی در میدان انقلاب تهران در میان اقشار مختلف مردم از جمله گروهی از ناشنوایان که موکبی برپا کرده بودند حضور یافت و ضمن گفتوگو با آنان، از نقش کمنظیر مردم در ایام جنگ ۴۰ روزه سخن گفت. نقشی که به گفته او، مردم را از دریافتکننده خدمات به کنشگران فعال عرصه خدمت تبدیل کرد.
وی در این تجمع در سخنانی در جمع مردم با اشاره به نقشآفرینی گسترده مردم و نهادها در جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: سازمانها، نهادها و دستگاههای عمومی دولتی و غیردولتی این توفیق را داشتند که در کنار مردم باشند و این همراهی برگ زرینی در تاریخ ایران خواهد بود.
حسینی با تبیین ابعاد مختلف این دوره افزود: ما در این ایام با چند میدان مواجه بودیم. نخست میدان دفاع جانانه نیروهای مسلح، دوم میدان حضور مردم در خیابانها و تجمعات شبانه که کانون آن میدان انقلاب است، سوم میدان خدمترسانی که با وجود جنگ نابرابر حتی یک وقفه در آن ایجاد نشد، چهارم میدان دیپلماسی عزتمند و پنجم میدان جبهه مقاومت در منطقه. این پنج میدان در کنار هم، زمینهساز یک پیروزی عزتمندانه برای جمهوری اسلامی ایران شدند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به عملکرد این سازمان در ایام جنگ گفت: بهزیستی بهعنوان نهادی که نگهداری شبانهروزی از کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران اعصاب و روان را بر عهده دارد بیش از ۲۰۰ هزار نفر را در این مراکز تحت پوشش دارد و در این ایام تلاش کردیم این افراد حتی یک لحظه احساس تنهایی نکنند.
وی افزود: تأمین مستمر مواد غذایی، دارویی و نیازهای اساسی این مراکز در اولویت قرار گرفت و در مواردی که مراکز در معرض خطر بودند، ۱۸۰ مرکز به مناطق امن منتقل و ۳۵ هزار نفر جابهجا شدند همچنین ۲۲ هزار نفر با رویکرد خانوادهمحور به خانوادهها سپرده شدند.
حسینی با اشاره به خدمات روانی و اجتماعی ارائه شده توسط سازمان بهزیستی گفت: در این ایام بیش از ۲۴۵ هزار خدمت مشاورهای رایگان بهصورت شبانهروزی از طریق سامانههای ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، ۱۴۸۰ صدای مشاور و گروههای جهادی و اجتماعمحور توسط ۸ هزار مشاور متخصص به مردم ارائه شد.علاوه بر این بیش از ۴۶ هزار محتوای آموزشی برای گروههای مختلف از جمله سالمندان، کودکان و عموم مردم تولید شد که شامل ۷۰ دستورالعمل تخصصی برای مراکز، آموزشهای ویژه گروههای هدف و محتوای عمومی برای مدیریت شرایط بحران بود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیتهای مردمی گفت: بهزیستی دارای ۱۰ هزار گروه اجتماعمحور با بیش از ۵۰ هزار داوطلب متخصص است که در این ایام ۳۰ هزار نفر دیگر نیز به این شبکه پیوستند و خدمات متنوعی از جمله آموزش به ۶۵ هزار خانوار، کمک به بازسازی منازل آسیبدیده و توزیع ۴۰ هزار بسته معیشتی ارائه کردند.
وی با تأکید بر نقش مردم در این ایام اظهار کرد: حضور مردم در تجمعات شبانه تنها یک حضور نمادین نبود بلکه مردم از دریافتکننده خدمت به ارائهدهنده خدمت تبدیل شدند و خود به عامل امنیت، نظم و همبستگی اجتماعی بدل شدند. مردم همچنین با کمکهای نقدی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به بهزیستی، در درمان ۱۲ هزار مددجو و بازسازی ۶۰۰ واحد مسکونی آسیبدیده مشارکت کردند که جای تقدیر دارد.
حسینی درباره نحوه مشارکت داوطلبانه مردم در سازمان بهزیستی نیز گفت: طرح سلام محله پیش از آغاز جنگ در ۲۷۵۰ نقطه کشور آغاز شد و اکنون به یکی از مهمترین بسترهای جذب مشارکت مردمی تبدیل شده است. در این طرح، مکانهایی مانند مساجد، مدارس و تکایا بهعنوان پایگاههای محلی تعیین شده و افراد میتوانند در ۱۳ حوزه تخصصی از جمله مشاوره، پرستاری، خدمات فنی و حمایتی ثبتنام کنند. تاکنون ۳۷۰ هزار داوطلب در این طرح ثبتنام کردهاند و این مسیر همچنان برای مشارکت مردم باز است.
رئیس سازمان بهزیستی در پایان تأکید کرد: علاوه بر طرح سلام محله، مراکز مثبت زندگی، سامانه ۱۴۸۰ و خط ۱۲۳ نیز آماده ثبتنام و سازماندهی داوطلبان هستند تا بتوانند در خدمترسانی به مردم و مددجویان نقشآفرینی کنند.
