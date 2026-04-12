جنگ به ۱۷۰۰ خانه مددجویان آسیب زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی امروز با حضور در شبکه خبر با اشاره به پیامدهای جنگ بر جامعه هدف این سازمان اظهار کرد: در حالی که معمولاً در جنگها سازمانهای امدادی و مدارس از آسیب مصون میمانند در این جنگ شاهد اوج جنایتها بودیم.
وی افزود: در این مدت ۳۴ نفر از جامعه هدف بهزیستی شهید و مجروح شدند که شامل ۱۷ شهید از مددجویان، مددکاران و همکاران و ۱۷ مجروح است.
حسینی با بیان اینکه حدود ۳۰ هزار نفر از مددجویان شامل افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و کودکان دچار آسیب شدند، گفت: برای مثال یکی از شهدای مدرسه شجره طیبه فرزند یکی از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بود.
آسیب به ۱۷۰۰ خانه و هزاران شغل مددجویان
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در جریان جنگ، ۱۷۰۰ واحد مسکونی مددجویان آسیب دید که ۸۲ واحد بهطور کامل تخریب و سایر واحدها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت دیدند.
وی افزود: همچنین ۲۹۷۵ کارگاه و طرح اشتغال مددجویان آسیب دید که از این تعداد ۶۳۵ واحد بیش از ۵۰ درصد تخریب شدهاند.
حسینی از آسیب به مراکز خدماتی نیز خبر داد و گفت: ۳۵ مرکز توانبخشی آسیب دیدند و در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان خسارت به افراد دارای معلولیت وارد شد.
پیگیری جبران خسارات با همکاری نهادها
وی درباره جبران خسارات اظهار کرد: در تهران شهرداری و در سایر نقاط کشور بنیاد مسکن مسئولیت جبران آسیبهای ساختمانی را بر عهده دارند و سازمان بهزیستی نیز این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: همچنین با کمک گروههای جهادی، تعمیر ۶۰۰ واحد مسکونی آسیبدیده آغاز شده و برای احیای مشاغل نیز تسهیلاتی در نظر گرفتیم تا در کنار تصمیمات ملی از ظرفیت اعتبارات سازمانی نیز استفاده شود.
ارائه ۲۲۵ هزار خدمت مشاورهای در جنگ
حسینی با اشاره به خدمات ارائه شده در ایام جنگ گفت: هرچند جنگ آسیبهایی به همراه دارد اما در دل هر بحران فرصتهایی نیز شکل میگیرد و این تجربه نشان داد مدیریت کارآمد میتواند از دل بحران فرصت بسازد.
وی افزود: در این مدت بیش از ۲۲۵ هزار خدمت مشاورهای و روانشناختی بهصورت تلفنی و حضوری به مردم ارائه شد که این خدمات بهصورت رایگان، شبانهروزی و با مشارکت بیش از ۸ هزار مددکار حرفهای در سراسر کشور انجام شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: سامانه صدای مشاور با شماره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهصورت ویژه در این ایام فعال بودند و خدمات گستردهای به مردم ارائه کردند.
وی ادامه داد: در این مدت ۶۸ هزار تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شد که از این تعداد ۱۵ هزار مورد به مداخلات میدانی منجر شد و کارشناسان بهصورت حضوری در محل خدمات ارائه کردند.
به گفته حسینی، همچنین ۵۵ هزار خدمت مشاورهای توسط گروههای اجتماعمحور ارائه شد.
انتقال ۳۵ هزار مددجو به مناطق امن
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات حمایتی در مراکز نگهداری گفت: در حال حاضر ۵۲۰۰ مرکز تحت نظارت بهزیستی فعال است که حدود ۲۰۰ هزار نفر در آنها نگهداری میشوند.
وی افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۱۸۰ مرکز به مناطق امن منتقل و ۳۵ هزار نفر از مقیمان جابهجا شدند.
حسینی با تأکید بر رویکرد خانوادهمحور ادامه داد: ۲۲ هزار نفر از مددجویان به خانوادهها بازگشتند که از این تعداد ۳ هزار نفر کودک بودند و این واگذاریها با کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندها انجام شد.
وی همچنین گفت: در مجموع ۲۵ هزار کودک در قالب فرزندخواندگی به خانوادهها واگذار شدهاند و ۱۰ هزار کودک نیز در ۷۰۰ مرکز شبهخانواده نگهداری میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به افزایش سطح خدمات در ایام جنگ تصریح کرد: نگهداری و حمایت از افراد دارای معلولیت یکی از مأموریتهای اصلی بهزیستی است و در این شرایط سطح خدمات و ارتباط سازمان با جامعه بهطور قابل توجهی افزایش یافت.
