کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی مردم به بهزیستی در شرایط جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی با بیان اینکه سازمان بهزیستی خدمات خود در شرایط جنگ را در دو قلمرو مهم و در چارچوب مأموریت‌های اصلی دنبال می‌کند، اظهار کرد: این خدمات در سه قلمرو تعریف می‌شود که قلمرو نخست به‌طور طبیعی مربوط به صیانت و حفاظت از مددجویان مقیم مراکز شبانه‌روزی است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲۰۰ مرکز تحت پوشش سازمان بهزیستی بیش از ۲۰۰ هزار نفر از گروه‌های مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، سالمندان، افراد دارای اوتیسم و بیماران مزمن روانی را نگهداری می‌کنند که تأمین مواد غذایی، دارویی و سوخت این افراد همواره در اولویت قرار داشته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در همین راستا، برای تأمین انرژی پایدار مراکز نصب پنل‌های خورشیدی در مراکز آموزشی و توانبخشی در دستور کار قرار گرفته و مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. همچنین پرداخت تمامی یارانه‌ها و موارد اجتناب‌ناپذیر در ۱۲ سرفصل به‌موقع و حتی زودتر از موعد انجام شده است.

انتقال ۳۵ هزار نفر به مناطق امن

حسینی با اشاره به اقدامات حفاظتی در شرایط جنگ گفت: جابه‌جایی ۱۸۰ مرکز در معرض خطر از جمله اقدامات انجام‌شده بوده و بیش از ۳۵ هزار نفر از مقیمان این مراکز به مناطق امن منتقل شدند. همچنین ۲۲ هزار نفر نیز با همکاری دستگاه قضایی در قالب خانواده‌محور به خانواده‌ها واگذار شدند.

وی افزود: تداوم خدمات توانبخشی به‌صورت حضوری در مراکز برقرار بوده و در کنار آن ارائه خدمات توانبخشی از راه دور در هزار مرکز نیز انجام شده است. همچنین بیش از ۷ هزار دانش‌آموز دارای معلولیت با بهره‌گیری از ۳۰۲ مربی توانمند، خدمات آموزشی تکمیلی و تقویتی دریافت کردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خدمات مراقبت در منزل اظهار کرد: بیش از ۲۷ هزار سالمند و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از خدمات مراقبت در منزل بهره‌مند شدند که این خدمات توسط نزدیک به ۵۰۰ مرکز به‌صورت مستمر ارائه شده است.

وی ادامه داد: در این مدت حدود ۳۰ هزار نفر نیازمند درمان شناسایی شدند که بخشی از هزینه‌های آنان توسط سازمان و بخشی نیز با کمک خیرین تأمین شده است. همچنین در این ایام ۶۳ واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شد؛ این در حالی است که در طول سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵ هزار واحد مسکونی مناسب‌سازی شده است.

حسینی با بیان اینکه این اقدامات در قالب قلمرو نخست یعنی صیانت و حفاظت از مددجویان قابل تعریف است، افزود: قلمرو دوم خدمات مربوط به ارائه خدمات روانشناختی، مشاوره‌ای و اورژانس اجتماعی به عموم مردم و مددجویان است.

۲۱۰ هزار خدمت ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی

وی تصریح کرد: این خدمات در سه بخش شامل سامانه ۱۴۸۰، اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و فعالیت گروه‌های داوطلب و اجتماع‌محور ارائه شده که مجموعاً بیش از ۲۱۰ هزار خدمت در دوره جنگ ثبت شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: خدمات سامانه‌های ۱۴۸۰ و ۱۲۳ به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان ارائه می‌شود و در موارد خاص نیز مشاوره به‌صورت آنکال توسط کارشناسان انجام شده است. از این میزان خدمات، بیش از ۱۰۵ هزار مورد توسط سامانه ۱۴۸۰، بیش از ۶۰ هزار مورد توسط ۱۲۳ و بیش از ۱۳ هزار عملیات میدانی توسط اورژانس اجتماعی انجام شده است. همچنین بیش از ۵۰ هزار خدمت نیز توسط گروه‌های اجتماع‌محور ارائه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰۰ مرکز اورژانس اجتماعی با ۶۰۰ واحد سیار در کنار سامانه ۱۴۸۰ و گروه‌های مردمی، این خدمات را در سراسر کشور ارائه می‌دهند.

حسینی با اشاره به قلمرو سوم خدمات سازمان گفت: این بخش مربوط به تولید محتوا برای شرایط بحران است که در دو حوزه تولید دستورالعمل برای مراکز و تولید محتوا برای عموم مردم انجام شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا بیش از ۷۰ دستورالعمل برای مراکز به‌روزرسانی و ابلاغ شده و همچنین بیش از ۴۶ هزار محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی برای عموم مردم تولید و توزیع شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری اجتماعی، توانمندسازی و صیانت از جامعه هدف در شرایط بحران انجام شده است.

حسینی تأکید کرد: برای توسعه کمی و کیفی این خدمات دو محور اصلی شامل توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت فعالیت‌های داوطلبانه اجتماع‌محور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در حوزه مشارکت‌های مردمی، پویش‌هایی مانند «مثبت ماه» و «ایران همدل» اجرا شده و بسته‌های مشارکتی نیز برای جلب مشارکت مردم طراحی شده است. همچنین همزمان با عید فطر و ماه مبارک رمضان، موضوع زکات فطریه نیز در این مسیر مورد توجه قرار گرفت.

۲۰۰ میلیارد کمک مردمی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در نتیجه این اقدامات، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کمک نقدی جذب شده، به ۱۲ هزار بیمار کمک درمانی ارائه شده و بیش از ۲۴۰ هزار بسته معیشتی و ۶۰ هزار بسته بهداشتی توزیع شده است. همچنین بیش از ۶۰۰ مورد تأمین و تعمیر مسکن از محل این مشارکت‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: محور دوم، تقویت فعالیت‌های اجتماع‌محور و شبکه‌های داوطلبی بوده است. در این راستا ۲۷۵۰ مرکز محله‌محور فعال شده و ۳۸۰ هزار داوطلب در این شبکه ثبت‌نام کرده‌اند.

حسینی افزود: در دوره جنگ، بیش از ۵ هزار گروه جدید با حضور بیش از ۳۰ هزار داوطلب به این شبکه اضافه شدند و همچنین ۲۰ هزار مؤسسه دارای مجوز نیز در اجرای طرح‌های اجتماع‌محور مشارکت داشتند.

وی با اشاره به عملکرد گروه‌های مختلف داوطلبی گفت: گروه‌های همیار سلامت روانی اجتماعی، همیاران زنان سرپرست خانوار، گروه‌های همتا و سایر گروه‌های محلی، خدمات گسترده‌ای در حوزه آموزش، توانمندسازی و افزایش تاب‌آوری ارائه دادند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در این حوزه، بیش از ۵۰ هزار خانوار خدمات آموزشی و توانمندسازی دریافت کردند، بیش از ۵۰ هزار مشاوره حضوری و بیش از ۱۷ هزار مشاوره تلفنی ارائه شد و خدمات حمایتی، معیشتی، اسکان اضطراری و توانبخشی نیز به‌صورت گسترده انجام گرفت.

وی افزود: گروه‌های داوطلب بیش از ۳۰۰ هزار خدمت عمومی ارائه کردند، بیش از ۱۸ هزار محتوای آموزشی تولید و بیش از ۷ هزار مشاوره تخصصی ارائه دادند و همچنین ۱۶۰۰ تسهیلگر آموزش دیدند.

حسینی گفت: گروه‌های سلامت روانی اجتماعی در ۲۵۰ شهرستان فعال بوده و بیش از ۵ هزار داوطلب دارند که در این ایام بیش از ۸ هزار بروشور و محتوای آموزشی توزیع کرده و بیش از ۴۰۰ جلسه آموزشی برای ارتقای تاب‌آوری برگزار کردند.

وی در ادامه به عملکرد گروه‌های CBR اشاره کرد و گفت: این گروه‌ها با بیش از هزار مؤسسه و ۷ هزار داوطلب، بیش از ۵۳ هزار خانواده را آموزش داده، از ۱۶ هزار خانوار بازدید کرده و بیش از ۲۷ هزار مشاوره حضوری و تلفنی ارائه کرده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: همچنین این گروه‌ها نیازهای اولیه بیش از ۱۳ هزار خانوار را به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد تومان تأمین کرده‌اند که نشان‌دهنده نقش مؤثر این شبکه در مدیریت بحران است.

حسینی در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات موجب افزایش ضریب نفوذ خدمات بهزیستی و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات در حوزه‌های سه‌گانه صیانت، خدمات روانشناختی و تولید محتوا شده است.