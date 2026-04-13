خسارت حملات دشمن به قلعه «مظفری» و خانه تاریخی «قاضی» لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسنپور در سخنانی با تشریح جزئیات خسارات واردشده در جریان حملات آمریکایی - صهیونی ایام جنگ «رمضان»، اظهار کرد: در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان این درگیریها، مجموعه تاریخی قلعه «فلکالافلاک» در خرمآباد هدف اصابت مستقیم حدود ۱۵ فروند موشک سنگین قرار گرفت؛ حملاتی که بخشهای شرقی و جنوبی این مجموعه را درگیر کرد.
وی افزود: بررسیهای میدانی پس از پایان درگیریها نشان میدهد این حملات منجر به آسیبدیدگی گسترده در محدودهای بالغ بر ۱۲ هکتار از حریم این اثر تاریخی شده و برخی بناها به طور کامل تخریب و برخی دیگر دچار آسیبهای سازهای جدی شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در ادامه با اشاره به نتایج ارزیابیها، تصریح کرد: بنای سربازخانه شماره دو با قدمتی بیش از یک قرن، ساختمان اداره کل میراثفرهنگی استان به همراه تجهیزات آن و بازارچه شماره یک صنایعدستی واقع در باغ تاریخی گلستان، از جمله بناهایی هستند که در این حملات به طور کامل تخریب شدند. همچنین بناهایی نظیر سربازخانه شماره یک، باشگاه افسران و ساختمان هنگ نیز دچار آسیبهای جدی شدهاند.
حسنپور با اشاره به وضعیت کنونی مجموعه «فلکالافلاک» گفت: دو موزه باستانشناسی و مردمشناسی مستقر در این قلعه نیز در جریان حملات آسیبدیدهاند. علاوه بر این، در سازه اصلی قلعه ترکها و شکافهایی در دیوارها و سقف ایجاد شده که نیازمند بررسیهای فنی و اقدامات حفاظتی فوری است.
وی ادامه داد: باغ تاریخی گلستان با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال نیز از این حملات بینصیب نمانده و بخشی از درختان کهنسال آن از بین رفتهاند. همچنین سراب گلستان و تأسیسات مرتبط با آن که در تأمین آب شهر نقش داشتند، دچار تخریب جدی شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، گفت: دامنه این خسارات به دیگر نقاط استان نیز کشیده شده است؛ از جمله در شهرستان الشتر، قلعه «مظفری» متعلق به دوره قاجار دچار آسیب شده و بخشهایی از سازه آن، بهویژه دربها و پنجرههای چوبی، بر اثر موج انفجار تخریب شدهاند. همچنین خانه تاریخی قاضی (ابوطالب) در خرمآباد نیز آسیبدیده است.
حسنپور با اشاره به پیامدهای اقتصادی این رخداد، تصریح کرد: بازارچه شماره یک صنایعدستی به طور کامل تخریب و بازارچه شماره دو نیز آسیب جدی دیده است. همچنین تعدادی از کارگاههای صنایعدستی در شهرستانهای کوهدشت و دلفان دچار خسارت شدهاند.
وی با اشاره به خسارات واردشده به راهآهن سراسری ایران در جریان این درگیریها، این اقدام را تعرض به یک میراث جهانی دانست و گفت: این اثر ثبتشده در فهرست یونسکو، متعلق به همه بشریت است و آسیب به آن، نقض قواعد پذیرفتهشده بینالمللی محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان در پایان تأکید کرد: باتوجهبه نصب نشان بینالمللی «سپر آبی» بر فراز قلعه فلکالافلاک، این حملات را میتوان در چارچوب نقض تعهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، ۱۹۷۲ یونسکو و قطعنامه ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل ارزیابی کرد؛ اسنادی که بر ضرورت صیانت از میراثفرهنگی در هر شرایطی تأکید دارند.
