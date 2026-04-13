هنر؛ زبان دغدغه های مردم و ابزار حل مسائل پیچیده است

امیررضا انتظاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته هنر بیان کرد: نقش هنر در پرداختن به مسائل درونی جامعه، به‌ویژه در سرزمینی چون سیستان و بلوچستان، مسئله ای مهم و اثرگذار است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی نگاهی جامع‌ و کاربردی‌ به هنر دارد؛ و هنر را ابزاری قدرتمند برای شکوفایی، حل مسائل پیچیده اجتماعی و تعالی می داند.

هنر میتواند معرف فرهنگ استان سیستان و بلوچستان باشد

انتظاری افزود: استان سیستان و بلوچستان، با پیشینه‌ای غنی از فرهنگ، تنوع قومی و مذهبی، و مردمی با طوایف گوناگون، مجموعه‌ای از مسائل بکر و در عین حال پیچیده را در خود جای داده است؛ گاهی، زبان عادی، زبان اقتصادی یا حتی زبان روزمره، توانایی کافی برای تبیین کامل این پیچیدگی‌ها را ندارد؛ در چنین شرایطی، هنر به عنوان رسانه‌ای غنی‌تر و اثرگذارتر، می‌تواند وظیفه خود را به بهترین شکل ایفا کند.

وی بیان کرد: برای مثال سواحل مکران، یکی از وجوه اقتصادی مهم کشور، دارای اهمیت ملی و فرهنگی دیرینه است؛ فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای پیرامون این منطقه جریان دارد.

روایت نویس سیستان وبلوچستان ادامه داد: آن‌چه می‌تواند اهمیت این سواحل را برای مردم و مسئولین ملموس‌تر سازد، نمایش ابعاد مختلف آن، برجسته کردن اهمیت آن به گوش مسئولان و مردم، زبان هنر است.

هنر؛ ابزاری قدرتمند برای حل مسائل است

وی تاکید کرد: اگر زبان هنر نباشد، مردم احساس می کنند دغدغه‌هایشان مغفول مانده، یا مسئولین از اهمیت یک منطقه یا مشکلات پیچیده آن، آن‌گونه که باید، باخبر نمی شوند؛ هنر می‌تواند این خلاء ارتباطی را پر کرده و عمق مسائل را به تصویر بکشد.

انتظاری در پایان افزود: سیستان و بلوچستان نمونه‌ای از همزیستی مسالمت‌آمیز در میان اقوام و مذاهب مختلف است که شاید کمتر در جهان نمونه آن یافت شود؛ بیان صرف وجود این وحدت، نمی‌تواند تمام ظرافت‌ها و ارزش آن را نمایان سازد؛ اینجاست که هنر می‌تواند این وحدت را برجسته کرده و به نمایش بگذارد، حتی برای سایر کشورهای مسلمان.