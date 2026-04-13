به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیونمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، با تاکید بر این که تولید نمایش های رادیویی در هفته جاری با قوت ادامه دارد، گفت: این روند در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و ضبط چندین اثر تازه را هم در دستور کار داریم.

سوهانی نخست به مجموعه نمایش‌های کوتاه «همدلانه» اشاره و بیان کرد: این مجموعه شامل ۲۰ قسمت ۵ دقیقه‌ای است که به نویسندگی خود من و امین رهبر، کارگردانی سعیده فرضی و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا تولید می‌شود. صدابرداری این اثر را مجید آینه بر عهده دارد. موضوع این مجموعه، آموزش مهارت‌های لازم در هنگام بحران، به ویژه برای حفظ آرامش خانواده و سلامت روان در شرایط جنگی است.

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو در ادامه از ضبط تک‌نمایش «سخنی با یک دیوانه» خبر داد و افزود: این اثر ۱۵ دقیقه‌ای توسط هنرمند پیشکسوت شکرخدا گودرزی، نویسندگی، کارگردانی و خوانش می‌شود و تهیه‌کنندگی آن را فرشاد آذرنیا بر عهده دارد. صدابرداری این اثر نیز بر عهده مجید آینه است.

وی با اشاره به این که این اثر به صورت پادکست منتشر خواهد شد، تأکید کرد: «سخنی با یک دیوانه» یک مونولوگ است که گودرزی آن را در پاسخ به توهینی که در جریان جنگ به فرهنگ و هویت ایرانی صورت گرفت از زبان سه شاعر بزرگ ایران یعنی حافظ، سعدی و مولانا نوشته است. پیش از این اجرای این اثر در خانه سینما نیز با استقبال خوبی مواجه شد.

سوهانی همچنین از ضبط نمایش ۵ قسمتی «در به در» خبر داد و اعلام کرد: این اثر به قلم سیمین بنایی، کارگردانی ایوب آقاخانی و تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا تولید می‌شود. بازیگرانی چون امیر منوچهری، بهرام سروری‌نژاد، احمد قاضی‌زاده هاشمی، محمدرضا قلمبر، شیما جان‌قربان و دیگر بازیگران شاخص اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند. صدابردار این اثر مجید آینه است.

سوهانی همچنین از ضبط سریال ۱۵ قسمتی «دوازده دوصفر (۱۲:۰۰)» خبر داد و اظهار کرد: این سریال که هر قسمت آن ۲۵ دقیقه است، با سرپرستی نویسندگان و کارگردانی میلاد جباری مولانا تولید می‌شود. بازیگرانی چون احمد لشینی، مجتبی طباطبایی، محمدرضا قلمبر، نگین خواجه نصیر، عرفان زارعی و مریم باقری در آن نقش آفرینی می‌کنند.

وی در پایان گفت: این سریال ماجرای اورژانس یک بیمارستان در تهران را روایت می‌کند؛ اورژانسی با چند شخصیت اصلی و فرعی که هر کدام مواضع و مسائل خود را دارند.

تمامی این آثار طی هفته جاری در حال ضبط هستند و فرآیند تولید نمایش های تازه‌ رادیویی در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.