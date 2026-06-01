به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیونمایش درباره نهضت تولیدات فاخر نمایش های رادیویی و اقتباس از شاهنامه بیان کرد: تولید نمایش فاخر «دوازده رخ» به نویسندگی عاطفه مکاری در دستور کار است. این اثر به سردبیری مجید نظری‌نسب، تهیه‌کنندگی فرشاد آذرنیا و کارگردانی مجید حمزه ساخته می شود و درباره نبردی است که در آن ۱۲ پهلوان ایرانی در مقابل توران صف‌آرایی کردند و با پیروزی گودرز کشواد به عنوان نمادی از مردم ایران، اقتدار کشور را به رخ کشیدند.

وی اضافه کرد: همچنین نمایش «سومین پر سیمرغ» به نویسندگی هلن بهرامی، کارگردانی نورالدین جوادیان و تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد با نگاهی عرفانی، لایه‌های پنهان اندیشه ایرانی را بازسازی کرده است.

سوهانی از اثر مرجع «نامورنامه» با روایتگری محسن بهرامی و تهیه‌کنندگی ملیحه مرادی جعفری به عنوان استانداردی طلایی یاد کرد که به دلیل امانت‌داری مطلق نسبت به متن فردوسی، مورد تحسین زنده‌یاد جلال خالقی‌مطلق قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: برنامه «فردوسی‌نامه» با تهیه‌کنندگی علیرضا بهروش و اجرای یاسر موحدفرد با نگاهی کارشناسانه به شناخت شخصیت فردوسی و کشف اندیشه‌های دراماتیک نهفته در داستان‌های شاهنامه می‌پردازد. همچنین در اقدامی بدیع برای مقابله با چالش‌های هویتی، طرح «شاهنامک» با بهره‌گیری از رویکرد فلسفه برای کودکان، شاهنامه را با زبانی پرسش‌برانگیز برای خردسالان روایت می‌کند.

مدیر رادیو نمایش معتقد است این برنامه تلاشی هوشمندانه برای پیوند هویت ملی با پرورش تفکر نقاد در نسل آینده است و کودک را به جای شنیدن صرف، به اندیشیدن درباره مفاهیم اخلاقی فرا می‌خواند.

سوهانی تصریح کرد: یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این تحول، تولید اثری با محوریت «زن در شاهنامه» به کارگردانی شکرخدا گودرزی است. در این اثر هنرمندانی چون مهرانه مهین‌ترابی در نقش تهمینه، آشا محرابی در نقش سودابه، شهره سلطانی در نقش منیژه، شمسی صادقی در نقش فرانک، فقیهه سلطانی در نقش گردآفرید و ساغر عزیزی در نقش کتایون به هنرنمایی خواهند پرداخت تا نگاهی نو و تأمل‌برانگیز به جایگاه زنان حماسه‌ساز در تاریخ ایران ارائه دهند.

مدیر رادیو نمایش با اشاره به اهمیت زبان فارسی در معادلات تمدنی جهان تصریح کرد: در عصر تهدید هویت‌های ملی، تکیه بر آفرینش‌هایی چون شاهنامه یک ضرورت ژئوکالچر (فرهنگ جغرافیایی) است.

وی رادیو نمایش را پیشگام نهضتی دانست که با استفاده از میراث فردوسی، پیام صلح، خردورزی و ایران‌دوستی را به عنوان پاسخ کوبنده در برابر بحران‌های هویتی جهان معاصر به کار می‌گیرد.