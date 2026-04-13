آسیب به ۱۵۰ واحد تولیدی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری اعلام کرد: طی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به استان البرز، نزدیک به ۱۵۰ واحد تولیدی آسیب دید که ۱۴ واحد دچار تخریب ۱۰۰ درصدی شد. این واحدها به زودی امکان فعالیت ندارند و باید از نو ساخته شوند.

انصاری درباره اقداماتی که برای کمک به این واحدها در نظر گرفته شده است، گفت: در حال طراحی فضا و سایت‌های جدید برای استقرار ماشین‌آلات زاپاس با کمک وزارت صمت و خود تولیدکنندگان هستیم و اجازه رکود و توقف تولید را نمی‌دهیم.

وی ادامه داد: امور اداری برای مستقر شدن این واحدها در سایت‌های مشابه به سرعت در حال انجام است و تا نتیجه نهایی در کنار این واحدها هستیم.

مدیرکل صمت البرز اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یک مصوبه بسیار خوب برای تسهیل در امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانکی، مالی، گمرکی، ورود و تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش، تأمین و تخصیص ارز و تأمین مواد اولیه از بورس کالا در دستور کار دارد.