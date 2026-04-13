کشف ۲۰ قلم داروی دامی غیرمجاز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدی صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته، بیان کرد: در این مدت با تلاش انجام شده، بیش از ۲۰ قلم انواع دارو و مکمل و واکسن های غیر مجاز ضبط و جمع‌آوری شده است.

وی از دو هزار و ۵۸۰ مورد بازدید از مراکز تولیدی، پخش های استانی، مراکز مایه‌کوبی، داروخانه ها خبر داد و افزود: نظارت بر تولید بیش از ۳۰ تن افزودنی خوراک دام طیور و آبزیان از دیگر اقدامات انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی، نظارت و بازدید مستمر بر کارخانجات افزودنی خوراک دام و طیور و مکمل سازی استان، انجام مراقبت های پس از تولید ونمونه گیری های متعدد جهت کنترل کیفی تولیدات هر ۶ ماه یکبار را از دیگر خدمات سال گذشته عنوان کرد.

احمدی از صدور دو پروانه تاسیس کارخانه تولید دارو و افزودنی خوراک دام و طیور خبر داد و گفت: در سال گذشتع ۲۹ هزلر و ۷۳۹ مورد دام و طیور توسط مراکز بخش دولتی و خصوصی درمان شده‌اند.

وی بیان کرد: راه اندازی صدور نسخه الکترونیکی مراکز درمانی و نسخه پیچی داروخانه ها در استان از دیگز اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.