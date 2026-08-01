امید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: در این بازدید از مواکب، زیرساخت‌های مرزی و بخش‌های مختلف خدمات‌رسان، از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده برای استقبال و بدرقه زائران قرار گرفتم.

وی با تقدیر از تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، انتظامی، خدماتی و خادمان مواکب افزود: خدمت به زائران اربعین حاصل همدلی همه مجموعه‌هایی است که شبانه‌روز برای رفاه زائران تلاش می‌کنند و این همکاری، روند تردد را در مرز باشماق تسهیل کرده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، نقش مردم منطقه را در این میزبانی پررنگ دانست و گفت: مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد با برپایی مواکب و استقبال صمیمانه از زائران، بار دیگر فرهنگ اصیل مهمان‌نوازی و روحیه نوع‌دوستی خود را به نمایش گذاشتند.

باشماق میزبان پنجمین سال زائران اربعین

کریمیان با اشاره به اینکه مرز باشماق برای پنجمین سال متوالی در مسیر تردد زائران اربعین قرار دارد، تصریح کرد: این افتخار نصیب مردم کردستان شده است که در مسیر عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمتگزار باشند و با وجود امکانات محدود، بهترین خدمات را ارائه دهند.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در مواکب و مشارکت آنان در پذیرایی از زائران، جلوه‌ای از اتحاد و انسجام میان اقوام و مذاهب را به نمایش گذاشته و سرمایه‌ای ارزشمند برای استان به شمار می‌رود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین توفیقی بزرگ است، خاطرنشان کرد: امیدواریم همه زائران این سفر معنوی را در صحت و سلامت به پایان رسانده و با خاطره‌ای خوش از میزبانی مردم کردستان به شهرهای خود بازگردند.

کریمیان در پایان از تلاش همه خادمان، مسئولان و مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد قدردانی کرد و گفت: این همدلی و مشارکت مردمی، باشماق را به یکی از موفق‌ترین مرزهای تردد اربعین تبدیل کرده است.