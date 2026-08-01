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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

آتش‌سوزی مسجد کرکرودسر نوشهر بدون تلفات مهار شد

آتش‌سوزی مسجد کرکرودسر نوشهر بدون تلفات مهار شد

نوشهر - آتش‌سوزی مسجد کرکرودسر نوشهر که بر اثر اتصالی برق و تجهیزات صوتی رخ داد، با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار شد و این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی در مسجد کرکرودسر نوشهر به دنبال اتصالی در سیم‌کشی برق و سیستم صوتی مسجد رخ داد و بخشی از فضای داخلی این مکان مذهبی را درگیر حریق کرد.

پس از اعلام حادثه، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری نوشهر در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

آتش‌نشانان با اجرای عملیات مهار آتش، از سرایت حریق به دیگر بخش‌های مسجد و ساختمان‌های اطراف جلوگیری کرده و آتش را به طور کامل خاموش کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، علت احتمالی این حادثه اتصالی در شبکه برق و تجهیزات صوتی مسجد اعلام شده است و کارشناسان در حال بررسی دقیق علت وقوع و میزان خسارت وارده هستند.

این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشت، اما بخشی از مسجد دچار خسارت شد. بررسی نهایی میزان خسارت پس از ارزیابی کارشناسان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6905590

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