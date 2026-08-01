جانشین منیر الحدادی در ترکیب استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در رقابتهای لیگ برتر فصل بیستوششم آماده میکند که آبیپوشان تاکنون دو دیدار تدارکاتی را پشت سر گذاشتهاند. استقلالیها روز گذشته در تهران و در یکی از جدیترین آزمونهای پیشفصل خود مقابل فولاد خوزستان قرار گرفتند و با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند؛ دیداری که میتوانست محک مناسبی برای ارزیابی شرایط فنی شاگردان سهراب بختیاریزاده پیش از آغاز فصل جدید باشد.
یکی از دغدغههای کادر فنی استقلال در آستانه شروع لیگ، پر کردن جای خالی منیر الحدادی است. این بازیکن که فصل گذشته پس از یاسر آسانی عنوان دومین خارجی برتر استقلال را از نگاه عملکردی به خود اختصاص داده بود، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان حاضر به بازگشت به ایران نشد و در نهایت تصمیم گرفت قرارداد خود با باشگاه استقلال را فسخ کند.
در چنین شرایطی، کادر فنی استقلال به دنبال جانشینی مناسب برای این بازیکن در ترکیب اصلی است و اسماعیل قلیزاده، بازیکن جوان آبیپوشان، یکی از گزینههای اصلی برای حضور در این پست به شمار میرود. عملکرد این بازیکن باعث شده تا بختیاریزاده به او اعتماد کند و قلیزاده را به عنوان یکی از گزینههای جدی پر کردن جای خالی الحدادی در ترکیب استقلال در نظر بگیرد.
سرمربی استقلال در دیدار روز گذشته مقابل فولاد خوزستان نیز از قلیزاده در ترکیب اصلی استفاده کرد تا میزان آمادگی و تواناییهای او را در شرایط مسابقه مورد ارزیابی قرار دهد. حال باید دید این بازیکن جوان میتواند پاسخ اعتماد کادر فنی را بدهد و جایگاه خود را در ترکیب اصلی آبیها تثبیت کند یا خیر.
قلیزاده البته تجربه حضور در این نقش را دارد و فصل گذشته نیز در چند مسابقه در پستی که پیشتر در اختیار منیر الحدادی بود، برای استقلال به میدان رفت. اکنون با جدایی این بازیکن اسپانیایی-مراکشی، فرصت مناسبی برای قلیزاده فراهم شده تا بتواند خود را به عنوان یکی از مهرههای تاثیرگذار استقلال در فصل جدید معرفی کند.
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