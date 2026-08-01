پویافر: ادارات بندرعباس برای مقابله با طوفان ال نینو آماده باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد پویافر در نشست ویژه مدیریت بحران شهرستان بندرعباس، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و افزایش سطح آمادگی تمامی نهادهای مرتبط برای مقابله با پیامدهای احتمالی پدیده اقلیمی «النینو» تأکید کرد.
وی تصریح کرد: پدیده النینو میتواند منجر به تغییرات ناگهانی در الگوهای بارش و دما در منطقه شود و وظیفه ما در این مقطع، مدیریت پیشگیرانه است؛ یعنی نباید منتظر وقوع حادثه ماند، بلکه باید پیش از بروز هرگونه پیامد با استفاده از پیشبینیهای علمی، سناریوهای مقابله را اجرایی کرد.
رئیس شورای اداری شهرستان بندرعباس یادآور شد: دستگاههای مربوطه موظف هستند گزارشهای روزانه هواشناسی را با دقت بالا تحلیل و در صورت بروز هشدار، بلافاصله به بخشهای عملیاتی منتقل کنند و تمام تجهیزات امداد و نجات، شُلکَنها و خودروهای امدادی باید در وضعیت عملیاتی ۱۰۰ درصد باشند.
پویافر یادآور شد: بخش مدیریت بحران باید با همکاری رسانهها، آموزشهای لازم را به شهروندان در مناطق پرخطر ارائه دهد تا از وقوع حوادث جلوگیری شود و تمام گلوگاههای ارتباطی میان شهرداری، نیروگاه، سازمان آب و فاضلاب و بخشهای امدادی باید جهت مدیریت سریع بحران تقویت شود.
نظر شما