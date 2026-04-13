آغاز فرایند سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز رسمی فعالیت مراکز جامع سنجش از تاریخ ۲۲ فروردین ماه، تمام نوآموزان دارای نوبت می‌توانند مطابق زمان تعیین‌شده و با مراجعه به مراکز سراسر نسبت به تکمیل مراحل پذیرش، ارائه مدارک و انجام آزمون‌های غربالگری اقدام کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی مصوب، فرایند نوبت‌گیری سنجش بدو ورود به دبستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ ویژه نوآموزان متولد بازه زمانی اول مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ انجام می‌پذیرد. نتیجه این ارزیابی از مدارک ضروری ثبت‌نام پایه اول دبستان محسوب شده و رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده برای حضور در جلسه سنجش توسط اولیا الزامی است.

همچنین والدین نوآموزانی که تاکنون نوبت‌گیری انجام نداده‌اند، می‌توانند از طریق سامانه، سیرت به نشانی sirat۲.medu.ir و با انتخاب نقش، والدین، نسبت به دریافت نوبت و تعیین نزدیک‌ترین مرکز جامع سنجش اقدام کنند.

گفتنی است ؛ حضور در مرکز منتخب، صرفاً با ارائه مدارک موردنیاز امکان‌پذیر است.

مدارک موردنیاز شامل شناسنامه والدین و نوآموز ، کارت واکسن ، یک قطعه عکس ۳×۴ نوآموز و پرینت برگه نوبت‌گیری از سامانه سیرت هستند.