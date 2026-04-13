به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل محیط زیست شهرداری تهران محمد صابر باغخانی پور به همراه محمد آیینی - شهردار منطقه ۱۲ - و جمعی از مدیران ضمن بازدید از نیروگاه های خورشیدی سطح این منطقه برتوسعه آن ها در فضاهای عمومی تاکید کرد.

وی در این بازدید ضمن تاکید بر بازسازی نیروگاه‌های خورشیدی منطقه ۱۲ که بر اثر حملات دشمن صهیونیستی_آمریکایی آسیب دیده‌اند، گفت: اجرای این پروژه‌ها به منظور تحقق سیاست‌های کلان مدیریت شهری برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارتقای تاب‌آوری شهر تهران در برابر بحران‌های زیست‌محیطی انجام شده است.

محمد آیینی - شهردار منطقه ۱۲ - نیز در این بازدید با اشاره طرح محله محوری در ارتقای مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری اظهار کرد: استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در کلیه فضاهای متعلق به شهرداری تهران می‌توانند به پایگاه‌های مؤثر آموزش، آگاهی‌بخشی و اقدام جمعی برای تولید انرژی پاک و حل مسائل محیط زیستی محلات تبدیل شوند.

گفتنی است به بخشی عمده ای از پنل های نیروگاه خورشیدی منطقه ۱۲ در جنگ رمضان آسیب جدی وارد شده بود که در پایان این بازدید مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران دستورات لازم برای بازسازی و وارد مدار شدن این نیروگاه را صادر کرد.